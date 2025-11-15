मौसम फिर दिखाएगा तेवर: 16, 17, 18, 19 और 20 नवंबर को भारी बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

मानसून (Monsoon) का इस बार का सीज़न बेहतरीन रहा और देशभर में जमकर बादल बरसे। कई राज्यों में तो इतनी भारी बारिश हुई, कि नदी, तालाब और बांध पूरी तरह से भर गए। मानसून के दौरान मौसम भी सुहावना रहा। हालांकि अब मानसून के जाने के बाद कई राज्यों में ठंड का एहसास होना शुरू हो गया है, लेकिन कई राज्यों में अभी भी बारिश का सिलसिला बरकरार है और यह थमने वाला नहीं है। मौसम एक बार फिर तेवर दिखाने वाला है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 16, 17, 18, 19 और 20 नवंबर को कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।