16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

मौसम के फिर बदले तेवर: 17, 18, 19 और 20 दिसंबर को होगी भारी बारिश, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

Heavy Rain Alert: देश में मौसम के तेवर फिर बदल गए हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 17, 18, 19 और 20 दिसंबर को देश के कई राज्यों में भारी बारिश होगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Dec 16, 2025

IMD issues Heavy Rain Alert

IMD issues Heavy Rain Alert

मानसून (Monsoon) के सीज़न में इस साल देशभर में जोरदार बारिश देखने को मिली। पूरे देश के लिए मानसून का सीज़न कमाल का रहा, जिससे सभी राज्यों में जमकर बादल बरसे। कई राज्यों में तो मानसून के दौरान इतनी भारी बारिश हुई कि पानी की किल्लत पूरी तरह से दूर हो गई। मानसून के दौरान देशभर में मौसम भी अच्छा रहा। मानसून के बाद भी कई राज्यों में अभी भी बारिश हो रही है। अब देश में मौसम के तेवर फिर बदल गए हैं। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 17, 18, 19 और 20 दिसंबर को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।

हिमाचल प्रदेश में मौसम के कैसे रहेंगे तेवर?

मानसून का सीज़न इस बार हिमाचल प्रदेश के लिए शानदार रहा। पूरे सीज़न के दौरान राज्य में अच्छी बारिश हुई। मानसून जाने के बाद हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर रुक गया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में एक बार फिर राज्य में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। अब हिमाचल प्रदेश में मौसम के तेवर फिर बदल गए हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 17, 18, 19 और 20 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में बारिश होगी। 17 और 18 दिसंबर को हल्की बारिश का अलर्ट है और 19 और 20 दिसंबर को भारी बारिश होगी।

पंजाब में कैसा रहेगा मौसम का मिज़ाज?

मानसून के दौरान पंजाब में भी अच्छी बारिश देखने को मिली। हालांकि मानसून के बाद राज्य में बारिश रुकी, लेकिन अब पंजाब में मौसम के तेवर फिर बदल गए हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि पंजाब में 17, 18, 19 और 20 दिसंबर को जमकर बादल बरसेंगे। 17 और 18 दिसंबर को रिमझिम बारिश की ही संभावना है, लेकिन 19 और 20 दिसंबर को जमकर बादल बरसने का अलर्ट है।

इन राज्यों में होगी भारी बारिश

देश में मौसम के तेवर फिर बदल गए हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने 17, 18, 19 और 20 दिसंबर को उत्तराखंड, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अंडमान-निकोबार, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

राजस्थान और दिल्ली में कैसे रहेंगे मौसम के तेवर?

राजस्थान और दिल्ली के लिए मानसून का सीज़न शानदार रहा और इस दौरान भारी बारिश देखने को मिली। मानसून के बाद भी राजस्थान और दिल्ली में कुछ दिनों तक अच्छी बारिश हुई। हालांकि अब दोनों जगह बारिश पर ब्रेक लग गया है और ठंड का असर दिखना शुरू हो गया है। हालांकि अभी सुबह और रात की ही ठंड है और दिन में धूप रहने से मौसम शुष्क है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 17, 18, 19 और 20 दिसंबर को राजस्थान और दिल्ली के तापमान में गिरावट नहीं होगी और शीतलहर से भी राहत मिलेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#WeatherNews

weather alert

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather report

Published on:

16 Dec 2025 04:14 pm

Hindi News / National News / मौसम के फिर बदले तेवर: 17, 18, 19 और 20 दिसंबर को होगी भारी बारिश, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

मौसम समाचार

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.