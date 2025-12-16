मौसम के फिर बदले तेवर: 17, 18, 19 और 20 दिसंबर को होगी भारी बारिश, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

मानसून (Monsoon) के सीज़न में इस साल देशभर में जोरदार बारिश देखने को मिली। पूरे देश के लिए मानसून का सीज़न कमाल का रहा, जिससे सभी राज्यों में जमकर बादल बरसे। कई राज्यों में तो मानसून के दौरान इतनी भारी बारिश हुई कि पानी की किल्लत पूरी तरह से दूर हो गई। मानसून के दौरान देशभर में मौसम भी अच्छा रहा। मानसून के बाद भी कई राज्यों में अभी भी बारिश हो रही है। अब देश में मौसम के तेवर फिर बदल गए हैं। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 17, 18, 19 और 20 दिसंबर को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।