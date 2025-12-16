मौसम के फिर बदले तेवर: 17, 18, 19 और 20 दिसंबर को होगी भारी बारिश, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

IMD issues Heavy Rain Alert
मानसून (Monsoon) के सीज़न में इस साल देशभर में जोरदार बारिश देखने को मिली। पूरे देश के लिए मानसून का सीज़न कमाल का रहा, जिससे सभी राज्यों में जमकर बादल बरसे। कई राज्यों में तो मानसून के दौरान इतनी भारी बारिश हुई कि पानी की किल्लत पूरी तरह से दूर हो गई। मानसून के दौरान देशभर में मौसम भी अच्छा रहा। मानसून के बाद भी कई राज्यों में अभी भी बारिश हो रही है। अब देश में मौसम के तेवर फिर बदल गए हैं। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 17, 18, 19 और 20 दिसंबर को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।
मानसून का सीज़न इस बार हिमाचल प्रदेश के लिए शानदार रहा। पूरे सीज़न के दौरान राज्य में अच्छी बारिश हुई। मानसून जाने के बाद हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर रुक गया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में एक बार फिर राज्य में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। अब हिमाचल प्रदेश में मौसम के तेवर फिर बदल गए हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 17, 18, 19 और 20 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में बारिश होगी। 17 और 18 दिसंबर को हल्की बारिश का अलर्ट है और 19 और 20 दिसंबर को भारी बारिश होगी।
मानसून के दौरान पंजाब में भी अच्छी बारिश देखने को मिली। हालांकि मानसून के बाद राज्य में बारिश रुकी, लेकिन अब पंजाब में मौसम के तेवर फिर बदल गए हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि पंजाब में 17, 18, 19 और 20 दिसंबर को जमकर बादल बरसेंगे। 17 और 18 दिसंबर को रिमझिम बारिश की ही संभावना है, लेकिन 19 और 20 दिसंबर को जमकर बादल बरसने का अलर्ट है।
देश में मौसम के तेवर फिर बदल गए हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने 17, 18, 19 और 20 दिसंबर को उत्तराखंड, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अंडमान-निकोबार, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
राजस्थान और दिल्ली के लिए मानसून का सीज़न शानदार रहा और इस दौरान भारी बारिश देखने को मिली। मानसून के बाद भी राजस्थान और दिल्ली में कुछ दिनों तक अच्छी बारिश हुई। हालांकि अब दोनों जगह बारिश पर ब्रेक लग गया है और ठंड का असर दिखना शुरू हो गया है। हालांकि अभी सुबह और रात की ही ठंड है और दिन में धूप रहने से मौसम शुष्क है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 17, 18, 19 और 20 दिसंबर को राजस्थान और दिल्ली के तापमान में गिरावट नहीं होगी और शीतलहर से भी राहत मिलेगी।
