मौसम का फिर बदला मिज़ाज: 22, 23, 24 और 25 नवंबर को जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

IMD issues Heavy Rain Alert
मानसून (Monsoon) के इस सीज़न में देशभर में काफी अच्छी बारिश देखने को मिली। मानसून के दौरान जमकर बादल बरसे और कई राज्यों में शानदार बारिश हुई। मानसून के सीज़न में ज़्यादा बारिश से कई जगह लोगों को परेशानी भी हुई। लगातार बारिश से मौसम भी अच्छा रहा और लोगों को गर्मी से निजात मिली। अब मानसून चला गया है और मौसम का रुख बदल गया है जिससे कई राज्यों में ठंड ने दस्तक दे दी है। हालांकि अभी भी कई राज्यों में बारिश का दौर बना हुआ है। इसी बीच अब मौसम का मिज़ाज फिर बदल गया है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 22, 23, 24 और 25 नवंबर को कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।
मानसून का इस बार का सीज़न आंध्रप्रदेश के लिए काफी अच्छा रहा और अच्छी बारिश हुई। मानसून के जाने के बाद भी आंध्रप्रदेश में बारिश पर ब्रेक नहीं लगा है। इसी बीच आंध्रप्रदेश में मौसम का मिज़ाज फिर बदल गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि राज्य के तटीय क्षेत्रों में 22, 23, 24 और 25 नवंबर को भारी बारिश होगी। इस दौरान 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवा चलने का भी अलर्ट है।
केरल में सबसे पहले मानसून के दस्तक देने के बाद जमकर बादल बरसे। अब इसके जाने के बाद भी ऐसा लग रहा है जैसे इसका असर बना हुआ है। इसी बीच केरल में मौसम का मिज़ाज फिर बदल गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है कि 22, 23, 24 और 25 नवंबर को जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान बिजली गरजने और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवा चलने की भी संभावना है।
मानसून के दौरान तमिलनाडु में भी जमकर बादल बरसे और अभी भी बारिश का सिलसिला थमा नहीं है। इसी बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि तमिलनाडु में मौसम का मिज़ाज फिर बदल गया है। ऐसे में राज्य के कई जिलों में 22-25 नवंबर को भारी बारिश होगी। इस दौरान कई जिलों में 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवा भी चलेगी और साथ ही बिजली गरजने की भी संभावना है।
दक्षिण भारत में कुछ अन्य जगहों पर भी मौसम का मिज़ाज फिर बदल गया है। ऐसे में मौसम विभाग के अनुसार 22, 23, 24 और 25 नवंबर को अंडमान-निकोबार, यनम, रायलसीमा, लक्षद्वीप और माहे में भारी बारिश का अलर्ट है। इस दौरान आंधी और बिजली गरजने की भी संभावना है।
राजस्थान, दिल्ली, उत्तरप्रदेश और महाराष्ट्र में मानसून के सीज़न में जमकर बादल बरसे। मानसून के जाने के बाद भी कुछ समय बारिश हुई, लेकिन अब ठंड ने दस्तक दे दी है। मध्यप्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा जैसे राज्यों में भी ठंड ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार इन राज्यों में 22, 23, 24 और 25 नवंबर को तापमान में हल्की गिरावट के साथ ठंड का असर बढ़ेगा।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग
मौसम समाचार