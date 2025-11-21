Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

मौसम का फिर बदला मिज़ाज: 22, 23, 24 और 25 नवंबर को जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

Heavy Rain Alert: मौसम का मिज़ाज फिर बदल गया है। इसी बीच मौसम विभाग ने 22, 23, 24 और 25 नवंबर को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 21, 2025

Heavy rain alert issued by IMD

IMD issues Heavy Rain Alert

मानसून (Monsoon) के इस सीज़न में देशभर में काफी अच्छी बारिश देखने को मिली। मानसून के दौरान जमकर बादल बरसे और कई राज्यों में शानदार बारिश हुई। मानसून के सीज़न में ज़्यादा बारिश से कई जगह लोगों को परेशानी भी हुई। लगातार बारिश से मौसम भी अच्छा रहा और लोगों को गर्मी से निजात मिली। अब मानसून चला गया है और मौसम का रुख बदल गया है जिससे कई राज्यों में ठंड ने दस्तक दे दी है। हालांकि अभी भी कई राज्यों में बारिश का दौर बना हुआ है। इसी बीच अब मौसम का मिज़ाज फिर बदल गया है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 22, 23, 24 और 25 नवंबर को कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।

आंध्रप्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल?

मानसून का इस बार का सीज़न आंध्रप्रदेश के लिए काफी अच्छा रहा और अच्छी बारिश हुई। मानसून के जाने के बाद भी आंध्रप्रदेश में बारिश पर ब्रेक नहीं लगा है। इसी बीच आंध्रप्रदेश में मौसम का मिज़ाज फिर बदल गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि राज्य के तटीय क्षेत्रों में 22, 23, 24 और 25 नवंबर को भारी बारिश होगी। इस दौरान 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवा चलने का भी अलर्ट है।

केरल में मौसम का कैसा रहेगा मिज़ाज?

केरल में सबसे पहले मानसून के दस्तक देने के बाद जमकर बादल बरसे। अब इसके जाने के बाद भी ऐसा लग रहा है जैसे इसका असर बना हुआ है। इसी बीच केरल में मौसम का मिज़ाज फिर बदल गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है कि 22, 23, 24 और 25 नवंबर को जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान बिजली गरजने और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवा चलने की भी संभावना है।

तमिलनाडु में मौसम का क्या रहेगा हाल?

मानसून के दौरान तमिलनाडु में भी जमकर बादल बरसे और अभी भी बारिश का सिलसिला थमा नहीं है। इसी बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि तमिलनाडु में मौसम का मिज़ाज फिर बदल गया है। ऐसे में राज्य के कई जिलों में 22-25 नवंबर को भारी बारिश होगी। इस दौरान कई जिलों में 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवा भी चलेगी और साथ ही बिजली गरजने की भी संभावना है।

इन जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट

दक्षिण भारत में कुछ अन्य जगहों पर भी मौसम का मिज़ाज फिर बदल गया है। ऐसे में मौसम विभाग के अनुसार 22, 23, 24 और 25 नवंबर को अंडमान-निकोबार, यनम, रायलसीमा, लक्षद्वीप और माहे में भारी बारिश का अलर्ट है। इस दौरान आंधी और बिजली गरजने की भी संभावना है।

राजस्थान, दिल्ली, उत्तरप्रदेश और महाराष्ट्र में कैसा रहेगा मौसम?

राजस्थान, दिल्ली, उत्तरप्रदेश और महाराष्ट्र में मानसून के सीज़न में जमकर बादल बरसे। मानसून के जाने के बाद भी कुछ समय बारिश हुई, लेकिन अब ठंड ने दस्तक दे दी है। मध्यप्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा जैसे राज्यों में भी ठंड ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार इन राज्यों में 22, 23, 24 और 25 नवंबर को तापमान में हल्की गिरावट के साथ ठंड का असर बढ़ेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#WeatherNews

weather alert

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather report

Published on:

21 Nov 2025 04:43 pm

Hindi News / National News / मौसम का फिर बदला मिज़ाज: 22, 23, 24 और 25 नवंबर को जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

मौसम समाचार

CM नीतीश कुमार ने पहली बार छोड़ा गृह विभाग, सम्राट चौधरी को दी जिम्मेदारी, जानिए किस मंत्री को मिला कौन सा विभाग

BIhar Politics: नीतीश कुमार के साथ NDA के चुने गए विधायक
पटना

Bihar Politics: क्या चिराग पासवान बनेंगे बिहार के CM? सवाल पर मां रीना पासवान ने कर दी भविष्यवाणी

पटना

Bihar Politics: कार्यकर्ताओं को मनाने पहुंचे पप्पू यादव क्यों लेट गए जमीन पर? करारी हार के बाद कांग्रेस में घमासान

Bihar politics; पप्पू यादव
पटना

बिहार कांग्रेस में भूचाल, महिला विंग की अध्यक्ष ने पार्टी से दिया इस्तीफा, बोलीं- अब बस नैतिक जिम्मेदारी ले रही हूं

डॉ. सरवत जहां फातमा
पटना

बिहार में शपथ ग्रहण के बाद डिप्टी सीएम पोस्ट को लेकर चिराग पासवान ने तोड़ी चुप्पी, बोले- PM मोदी ने…

Chirag Paswan
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.