मौसम का फिर बदला मिज़ाज: 22, 23, 24 और 25 नवंबर को जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

मानसून (Monsoon) के इस सीज़न में देशभर में काफी अच्छी बारिश देखने को मिली। मानसून के दौरान जमकर बादल बरसे और कई राज्यों में शानदार बारिश हुई। मानसून के सीज़न में ज़्यादा बारिश से कई जगह लोगों को परेशानी भी हुई। लगातार बारिश से मौसम भी अच्छा रहा और लोगों को गर्मी से निजात मिली। अब मानसून चला गया है और मौसम का रुख बदल गया है जिससे कई राज्यों में ठंड ने दस्तक दे दी है। हालांकि अभी भी कई राज्यों में बारिश का दौर बना हुआ है। इसी बीच अब मौसम का मिज़ाज फिर बदल गया है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 22, 23, 24 और 25 नवंबर को कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।