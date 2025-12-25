मौसम दिखाएगा अलग अंदाज़: 26, 27 और 28 दिसंबर को जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में होगी भारी बारिश

मानसून (Monsoon) का सीज़न इस बार देशभर में शानदार रहा और जमकर बादल बरसे। देशभर में मानसून के सीज़न में जोरदार बारिश देखने को मिली। कई राज्यों में मानसून के सीज़न के दौरान बेहतरीन बारिश हुई और लोग लबालब हो गए। मानसून के दौरान लोगों को गर्मी से भी आराम मिला, क्योंकि इस दौरान मौसम भी काफी अच्छा रहा। मानसून के बाद भी कई राज्यों में अभी भी बारिश का सिलसिला बरकरार है। अब मौसम अलग अंदाज़ दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 26, 27 और 28 दिसंबर को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।