मौसम फिर लेगा करवट: 28, 29, 30 और 31 दिसंबर को होगी भारी बारिश, इन राज्यों के लिए अलर्ट

मानसून (Monsoon) के सीज़न में इस बार देशभर में शानदार बारिश देखने को मिली और पूरा सीज़न ही कमाल का रहा। मानसून के दौरान कई राज्यों में तो रिकॉर्डतोड़ बारिश देखने को मिली और नदी, तालाब और बांध पूरी तरह से भर गए। मानसून के दौरान अच्छी बारिश से मौसम भी अच्छा रहा, जिससे तापमान कम रहा और लोगों को चिलचिलाती गर्मी से आराम मिला। मानसून के बाद लगा था कि देशभर में बारिश रुक जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अभी भी कई राज्यों में बारिश का दौर बना हुआ है। अब मौसम फिर करवट लेगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने देश के कई राज्यों में 28, 29, 30 और 31 दिसंबर को भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।