राष्ट्रीय

मौसम फिर लेगा करवट: 28, 29, 30 और 31 दिसंबर को होगी भारी बारिश, इन राज्यों के लिए अलर्ट

Heavy Rain Alert: मौसम फिर करवट लेगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि देश के कई राज्यों में 28, 29, 30 और 31 दिसंबर को भारी बारिश होगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Dec 27, 2025

Heavy rain alert

Heavy rain alert

मानसून (Monsoon) के सीज़न में इस बार देशभर में शानदार बारिश देखने को मिली और पूरा सीज़न ही कमाल का रहा। मानसून के दौरान कई राज्यों में तो रिकॉर्डतोड़ बारिश देखने को मिली और नदी, तालाब और बांध पूरी तरह से भर गए। मानसून के दौरान अच्छी बारिश से मौसम भी अच्छा रहा, जिससे तापमान कम रहा और लोगों को चिलचिलाती गर्मी से आराम मिला। मानसून के बाद लगा था कि देशभर में बारिश रुक जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अभी भी कई राज्यों में बारिश का दौर बना हुआ है। अब मौसम फिर करवट लेगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने देश के कई राज्यों में 28, 29, 30 और 31 दिसंबर को भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।

केरल में कैसी रहेगी मौसम की करवट?

मानसून ने इस बार भी हर साल की तरह सबसे पहले केरल में ही दस्तक दी थी। मानसून की दस्तक के साथ ही केरल में बारिश का जो दौर शुरू हुआ था, वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है और राज्य में रुक-रूककर बारिश का सिलसिला बना हुआ है। अब केरल में मौसम फिर करवट लेगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 28, 29, 30 और 31 दिसंबर को केरल में कई जगह भारी बारिश होगी। इस दौरान तेज़ हवा चलने का भी अलर्ट है।

तमिलनाडु में कैसा रहेगा मौसम?

मानसून के दौरान तमिलनाडु में भी शानदार बारिश देखने को मिली और इसके बाद भी यह सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। अभी भी राज्य में रुक-रूककर बारिश हो रही है। अब तमिलनाडु में मौसम फिर करवट लेगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि तमिलनाडु में 28, 29, 30 और 31 दिसंबर को कई जगह जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान कई जगह आंधी चलने की भी संभावना है।

इन राज्यों में होगी भारी बारिश

देश में कई जगह मौसम फिर करवट लेगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर, अंडमान-निकोबार, पुडुचेरी और कराईकल में 28, 29, 30 और 31 दिसंबर को भारी बारिश होगी।

राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम?

राजस्थान के लिए मानसून का सीज़न काफी अच्छा रहा। मानसून के दौरान और कुछ दिन बाद तक राजस्थान में शानदार बारिश देखने को मिली। हालांकि अब राजस्थान में ठंड बढनी शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि राजस्थान के कई जिलों में 28, 29, 30 और 31 दिसंबर को कड़ाके की ठंड पड़ेगी। सुबह के समय कई जिलों में घना कोहरा भी छाया रहेगा।

Hindi News / National News / मौसम फिर लेगा करवट: 28, 29, 30 और 31 दिसंबर को होगी भारी बारिश, इन राज्यों के लिए अलर्ट

