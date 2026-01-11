मौसम दिखाएगा अलग अंदाज़: अगले 48 घंटे जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

मानसून (Monsoon) का इस बात का सीज़न शानदार रहा और देशभर में बहुत अच्छी बारिश देखने को मिली। कई राज्यों में तो इस बार रिकॉर्डतोड़ बारिश हुई जिससे नदी, तालाब और बांध पूरी तरह से भर गए और लोग भी जमकर भीगे। मानसून के बाद अब देशभर के ज़्यादातार राज्यों में ठंड का असर दिख रहा है और कुछ राज्यों में तो शीतलहर भी चल रही है, लेकिन कई राज्यों में अभी भी जमकर बादल बरस रहे हैं। 2025 में भारी बारिश देखने को मिली और 2026 में भी भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। अब देश में मौसम अलग अंदाज़ दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने अगले 48 घंटे देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।