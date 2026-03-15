अमेरिका-ईरान तनाव के बीच भारत सतर्क, खरीफ सीजन से पहले यूरिया-डीएपी का रिकॉर्ड भंडारण

Urea and DAP Stock In India: अमरीका-ईरान संघर्ष के कारण होर्मुज स्ट्रेट बंद होने और सप्लाई चेन में अन्य रुकावटों को ध्यान में रखते हुए खरीफ की फसल के लिए यूरिया, डीएपी और एनपीके जैसे उर्वरकों का भंडारण पर्याप्त मात्रा में कर लिया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश में खाद का संकट न हो, इसके लिये फरवरी मध्य से ही 13.5 लाख टन यूरिया के आर्डर दे दिए गए थे। अभी देश में 62 लाख टन यूरिया के भंडार है, जो बीते साल के मुकाबले दस लाख टन ज्यादा है।