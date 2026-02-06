मौसम दिखाएगा अलग अंदाज़: 7, 8 और 9 फरवरी को भारी बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

IMD Issues Heavy Rain Alert
मानसून (Monsoon) के सीज़न में देशभर में शानदार बारिश देखने को मिली और मौसम भी सुहावना रहा। अब कई राज्यों में ठंड की वजह से लोगों की कंपकंपी छूट रही है, तो कई राज्यों में अभी भी बारिश लोगों को भिगो रही है। मानसून के दौरान 2025 में देशभर में कई राज्यों में रिकॉर्डतोड़ बारिश हुई और 2026 में भी अच्छी बारिश का सिलसिला चल रहा है। अब देश में मौसम अलग अंदाज़ दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 7, 8 और 9 फरवरी को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।
मानसून की शुरुआत इस बार भी हर बार की तरह केरल से ही हुई और राज्य में शानदार बारिश देखने को मिली। मानसून के बाद भी राज्य में अच्छी बारिश का सिलसिला बरकरार है। अब केरल में मौसम अलग अंदाज़ दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि केरल में 7, 8 और 9 फरवरी को भारी बारिश होगी।
मानसून के दौरान तमिलनाडु में भी अच्छी बारिश देखने को मिली और जमकर बादल बरसे। अभी भी राज्य में बारिश का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। अब तमिलनाडु में मौसम अलग अंदाज़ दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि तमिलनाडु में 7, 8 और 9 फरवरी को जमकर बादल बरसेंगे।
देश में अब मौसम अलग अंदाज़ दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने 7, 8 और 9 फरवरी को कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में 7, 8 और 9 फरवरी को कई जगह भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान-निकोबार, पुडुचेरी, रायलसीमा, कराईकल और माहे के लिए भी अलर्ट जारी किया है कि 7, 8 और 9 फरवरी को जमकर बादल बरसेंगे।
