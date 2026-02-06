मौसम दिखाएगा अलग अंदाज़: 7, 8 और 9 फरवरी को भारी बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

मानसून (Monsoon) के सीज़न में देशभर में शानदार बारिश देखने को मिली और मौसम भी सुहावना रहा। अब कई राज्यों में ठंड की वजह से लोगों की कंपकंपी छूट रही है, तो कई राज्यों में अभी भी बारिश लोगों को भिगो रही है। मानसून के दौरान 2025 में देशभर में कई राज्यों में रिकॉर्डतोड़ बारिश हुई और 2026 में भी अच्छी बारिश का सिलसिला चल रहा है। अब देश में मौसम अलग अंदाज़ दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 7, 8 और 9 फरवरी को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।