मौसम ने फिर ली करवट: 10, 11 और 12 फरवरी को जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

मानसून (Monsoon) के शानदार सीज़न में देशभर में भारी बारिश देखने को मिली और कई राज्यों में तो रिकॉर्ड टूट गए। मानसून के बाद जहाँ अब कई राज्यों में ठंड का असर दिख रहा है, तो कई राज्यों में अभी भी अच्छी बारिश देखने को मिल रही है। बारिश के लिए 2025 शानदार साल रहा और 2026 में भी शानदार बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। अब देश में मौसम ने फिर करवट ली है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 10, 11 और 12 फरवरी को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।