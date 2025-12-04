मौसम फिर दिखाएगा खेल: अगले 48 जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

IMD issues Heavy Rain Alert
मानसून (Monsoon) के सीज़न में इस बार पूरे देश में कमाल की बारिश देखने को मिली। देशभर में जमकर बादल बरसे और कई राज्यों में तो इतनी भारी बारिश हुई कि पुराने रिकॉर्ड्स टूटने के साथ ही बाढ़ भी आ गई और लोगों को परेशानी भी हुई। मानसून के दौरान लोगों को गर्मी से भी आराम मिला। मानसून के बाद भी कई राज्यों में बारिश का सिलसिला अभी भी बना हुआ है। अब मौसम फिर खेल दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने अगले 48 घंटे देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।
मानसून के सबसे पहले प्रवेश करने के साथ ही केरल में सबसे पहले बारिश का दौर शुरू हुआ था जो अभी भी जारी है। केरल में अब मौसम फिर खेल दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि केरल के कई जिलों में अगले 48 घंटे भारी बारिश होगी। इस दौरान तेज़ हवा चलने और बिजली गरजने का भी अलर्ट है।
मानसून में अच्छी बारिश के बाद अभी भी आंध्रप्रदेश में बारिश का सिलसिला बना हुआ है। अब आंध्रप्रदेश में मौसम फिर खेल दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आंध्रप्रदेश के तटीय इलाकों में जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान आंधी और बिजली गरजने की भी संभावना है।
देश के कुछ अन्य राज्यों में भी मौसम फिर खेल दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 48 घंटे में तमिलनाडु, तेलंगाना के कुछ क्षेत्रों, कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक इलाके, पुडुचेरी, कराईकल, माहे, यनम और रायलसीमा में भारी बारिश होगी। इस दौरान तेज़ हवाएं चलने और बिजली गरजने का भी पूर्वानुमान है।
राजस्थान और दिल्ली में मानसून के दौरान और कुछ दिन बाद तक शानदार बारिश हुई। अब राजस्थान और दिल्ली में ठंड की एंट्री हो गई है। सुबह और रात के तापमान में गिरावट से ठंड का एहसास भी हो रहा है। अब मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि राजस्थान और दिल्ली में अगले 48 घंटे सुबह और रात के तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट से ठंड बढ़ने का अलर्ट है। हालांकि दिन के समय घूप रहेगी।
