मौसम फिर दिखाएगा खेल: अगले 48 जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

मानसून (Monsoon) के सीज़न में इस बार पूरे देश में कमाल की बारिश देखने को मिली। देशभर में जमकर बादल बरसे और कई राज्यों में तो इतनी भारी बारिश हुई कि पुराने रिकॉर्ड्स टूटने के साथ ही बाढ़ भी आ गई और लोगों को परेशानी भी हुई। मानसून के दौरान लोगों को गर्मी से भी आराम मिला। मानसून के बाद भी कई राज्यों में बारिश का सिलसिला अभी भी बना हुआ है। अब मौसम फिर खेल दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने अगले 48 घंटे देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।