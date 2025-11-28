Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

मौसम ने फिर ली करवट: अगले 72 घंटों में होगी भारी बारिश, पश्चिमी विक्षोभ से इन राज्यों में बरसेंगे बादल

Heavy Rain Alert: देश में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो गया है। इससे मौसम ने फिर करवट ले ली है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 72 घंटों में देश के कई राज्यों में भारी बारिश होगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 28, 2025

Heavy Rain Alert

Heavy Rain Alert

मानसून (Monsoon) का इस साल का सीज़न देशभर के लिए शानदार रहा। देशभर में मानसून के दौरान भारी बारिश हुई। कई राज्यों में तो बादल ऐसे बरसे कि पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूट गए। मानसून के सीज़न में लोगों को गर्मी से भी राहत मिली। हालांकि मानसून के बाद अब कई राज्यों में ठंड ने दस्तक दे दी है, लेकिन कई राज्यों में अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है। इसी बीच अब एक नया पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) एक्टिव हो गया है। इससे मौसम ने फिर करवट ले ली है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने देश के कई राज्यों में अगले 72 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।

राजस्थान में मौसम का कैसा रहेगा मिज़ाज?

राजस्थान में मानसून का सीज़न शानदार रहा और जमकर बादल बरसे। मानसून के जाने के बाद भी कुछ समय तक राजस्थान में बारिश देखने को मिली। अब राज्य में ठंड पड़नी शुरू हो गई है, लेकिन इसी बीच एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो गया है। इससे मौसम ने फिर करवट ले ली है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि राजस्थान के कई जिलों में अगले 72 घंटों के दौरान 28 नवंबर को बारिश होगी। इस दौरान 20-30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवा चलने का भी अलर्ट है।

इन राज्यों में होगी भारी बारिश

मानसून के शानदार सीज़न के बाद अब पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से मौसम ने फिर करवट ले ली है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 72 घंटों में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, अंडमान-निकोबार, माहे, यनम और रायलसीमा में भारी बारिश होगी।

हल्की बारिश, बिजली गरजने और तेज़ हवा का भी अलर्ट

पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से कई राज्यों में मौसम ने फिर करवट ले ली है। इससे हल्की बारिश, बिजली गरजने और तेज़ हवा का भी अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण भारत के बारिश प्रभावित राज्यों के कई जिलों में अगले 72 घंटों में हल्की बारिश होगी। इस दौरान बिजली गरजने और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवा चलने की भी संभावना है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#WeatherNews

weather alert

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather report

Updated on:

28 Nov 2025 01:24 pm

Published on:

28 Nov 2025 11:58 am

Hindi News / National News / मौसम ने फिर ली करवट: अगले 72 घंटों में होगी भारी बारिश, पश्चिमी विक्षोभ से इन राज्यों में बरसेंगे बादल

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

मौसम समाचार

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना

राबड़ी आवास विवाद के बीच छलका रोहिणी आचार्य का दर्द, लालू के साथ AI वीडियो किया शेयर, लिखा- किसी बेटी का बाप होना आसान नहीं…’

रोहिणी आचार्य
पटना

विशाल गार्डन, मॉडर्न इंटीरियर और हाई सिक्योरिटी… कितना आलीशान है राबड़ी देवी का नया बंगला 39 हार्डिंग रोड?

bihar politics
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.