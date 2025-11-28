मौसम ने फिर ली करवट: अगले 72 घंटों में होगी भारी बारिश, पश्चिमी विक्षोभ से इन राज्यों में बरसेंगे बादल

मानसून (Monsoon) का इस साल का सीज़न देशभर के लिए शानदार रहा। देशभर में मानसून के दौरान भारी बारिश हुई। कई राज्यों में तो बादल ऐसे बरसे कि पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूट गए। मानसून के सीज़न में लोगों को गर्मी से भी राहत मिली। हालांकि मानसून के बाद अब कई राज्यों में ठंड ने दस्तक दे दी है, लेकिन कई राज्यों में अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है। इसी बीच अब एक नया पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) एक्टिव हो गया है। इससे मौसम ने फिर करवट ले ली है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने देश के कई राज्यों में अगले 72 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।