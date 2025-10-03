अगले 72 घंटों में होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने इन राज्यों में जारी की चेतावनी

IMD Heavy Rain Alert: मानसून (Monsoon) के धीमा पड़ने के बाद अब एक बार फिर भारत के कई हिस्सों में मौसम ने करवट ले ली है, जिससे मानसून की रफ्तार फिर तेज़ हो गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले 72 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण भारत और मैदानी इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश (Heavy Rain), आंधी-तूफान, तेज हवाओं (40-60 किमी/घंटा) और बिजली चमकने की चेतावनी जारी की है।