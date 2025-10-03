अगले 72 घंटों में होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने इन राज्यों में जारी की चेतावनी

Heavy rain alert
IMD Heavy Rain Alert: मानसून (Monsoon) के धीमा पड़ने के बाद अब एक बार फिर भारत के कई हिस्सों में मौसम ने करवट ले ली है, जिससे मानसून की रफ्तार फिर तेज़ हो गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले 72 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण भारत और मैदानी इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश (Heavy Rain), आंधी-तूफान, तेज हवाओं (40-60 किमी/घंटा) और बिजली चमकने की चेतावनी जारी की है।
विशेष रूप से राजस्थान, हरियाणा समेत 11 राज्यों में येलो से रेड अलर्ट लगाया गया है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव, बाढ़ और यातायात बाधित होने का खतरा मंडरा रहा है।
|राज्य/क्षेत्र
|अलर्ट स्तर
|संभावित प्रभाव (3-6 अक्टूबर)
|राजस्थान
|रेड
|बहुत भारी बारिश, आंधी (50-60 किमी/घंटा), जयपुर, जोधपुर में जलभराव संभव
|हरियाणा
|येलो
|गरज-चमक के साथ मध्यम से भारी वर्षा, दिल्ली-एनसीआर प्रभावित
|पश्चिमी उत्तर प्रदेश
|येलो
|तेज हवाओं के साथ छींटे, लखनऊ-आगरा में बाढ़ का खतरा
|दक्षिण भारत (केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, रायलसीमा)
|ऑरेंज
|13-16 मई तक भारी बारिश जारी, चेरापूंजी स्तर की बौछारें संभव
|सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम
|रेड
|3 अक्टूबर को बहुत भारी वर्षा, लैंडस्लाइड का अलर्ट
|अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय
|येलो
|अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश, नदियां उफान पर
|मध्य प्रदेश
|येलो
|22 जिलों (भोपाल, इंदौर समेत) में गरज के साथ झमाझम बारिश
|बिहार, झारखंड
|ऑरेंज
|सारण, गया, पटना में मूसलाधार, 12 जिलों में बाढ़ जारी
|ओडिशा, छत्तीसगढ़
|येलो
|मध्यम वर्षा, लेकिन तूफान से फसलें प्रभावित
|गुजरात (सौराष्ट्र-कच्छ)
|येलो
|निम्न दाब से हल्की से भारी बारिश, मछुआरों के लिए चेतावनी
|महाराष्ट्र (कोंकण-गोवा)
|ऑरेंज
|100 घंटों में भारी वर्षा, मुंबई में जलमग्नता संभव
IMD के अनुसार, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में अगले 72 घंटों के दौरान भारी बारिश की संभावना है। केरल और कर्नाटक में भारी वर्षा हो सकती है।
भारत मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों के दौरान अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में तेज लहरों और आंधी की संभावना जताई है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।
यह अलर्ट मानसून की अस्थायी वापसी का संकेत देता है, जो 6 अक्टूबर के बाद धीरे-धीरे कमजोर पड़ सकता है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग
मौसम समाचार