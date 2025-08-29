IMD: मानसून की रफ्तार ने बढ़ाईं मुश्किलें, 2 NH सहित 600 से अधिक सड़कें तबाह; बारिश को लेकर एक और अलर्ट जारी

इस बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) (India Meteorological Department-IMD) ने कुल्लू में येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें आज दोपहर 12 बजे तक प्रति घंटे 5-15 मिमी बारिश का अनुमान है, जबकि निकटवर्ती कांगड़ा जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने हिमाचल प्रदेश में अगले छह दिनों तक बारिश की भविष्यवाणी की है।