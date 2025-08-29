Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

IMD: मानसून की रफ्तार ने बढ़ाईं मुश्किलें, 2 NH सहित 600 से अधिक सड़कें तबाह; बारिश को लेकर एक और अलर्ट जारी

IMD Heavy Rain Alert हिमाचल प्रदेश में मानसून की तबाही जारी! 600 से ज़्यादा सड़कें, जिनमें 2 राष्ट्रीय राजमार्ग भी शामिल हैं, तबाह हो गई हैं और 312 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। आईएमडी ने अगले छह दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। सब्ज़ी आपूर्ति भी बुरी तरह प्रभावित हुई है।

शिमला

Mukul Kumar

Aug 29, 2025

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- IANS)

Heavy Rainfall Alert हिमाचल प्रदेश में मानसून की रफ्तार ने आम जनता की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) के अनुसार, शुक्रवार सुबह तक भारी बारिश के चलते दो राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 633 सड़कें तबाह हो गईं हैं।

वहीं, 1,333 बिजली वितरण ट्रांसफार्मर (डीटीआर) काम नहीं कर रहे हैं। जिसके कारण बिजली सेवा ठप है। 20 जून से लेकर अब तक 312 लोगों की जान जा चुकी है।

इनमें से 160 मौतें बारिश से जुड़ी घटनाओं के कारण हुईं हैं। जैसे कि भूस्खलन, अचानक बाढ़, बादल फटना, डूबना और बिजली के झटके से। वहीं, 152 मौतें सड़क दुर्घटनाओं में हुईं हैं।

मंडी, कुल्लू और कांगड़ा जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। अकेले मंडी में एक राष्ट्रीय राजमार्ग सहित 241 सड़कें बंद हैं, जबकि कुल्लू में 166 सड़कें अवरुद्ध हैं। कांगड़ा में 65 सड़कें अवरुद्ध होने की सूचना है। लाहौल-स्पीति में 21 सड़कें बंद हैं, जबकि शिमला जिले में 31 सड़कें बंद हैं।

अभी और बारिश होने की संभावना

इस बीच, भारी बारिश को लेकर एक और अलर्ट जारी किया गया है। एसडीएमए ने चेतावनी दी है कि लगातार भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ आने की संभावना है, जिससे सहायता पहुंचाने में बाधा आ सकती है।

इस परेशानी ने पंजाब से सब्जियों की आपूर्ति को काफी प्रभावित किया है। सब्जी वितरक आशीष शर्मा ने कहा कि उन्हें सब्जियों के परिवहन के लिए मजदूरी का अधिक खर्च उठाना पड़ रहा है और कोई लाभ नहीं हो रहा है। उन्होंने प्रशासन से सड़क मरम्मत के काम में तेजी लाने का आग्रह किया है।

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

इस बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) (India Meteorological Department-IMD) ने कुल्लू में येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें आज दोपहर 12 बजे तक प्रति घंटे 5-15 मिमी बारिश का अनुमान है, जबकि निकटवर्ती कांगड़ा जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने हिमाचल प्रदेश में अगले छह दिनों तक बारिश की भविष्यवाणी की है।

Updated on:

29 Aug 2025 01:42 pm

Published on:

29 Aug 2025 01:32 pm

Hindi News / National News / IMD: मानसून की रफ्तार ने बढ़ाईं मुश्किलें, 2 NH सहित 600 से अधिक सड़कें तबाह; बारिश को लेकर एक और अलर्ट जारी

