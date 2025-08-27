Patrika LogoSwitch to English

IMD Alert: मानसून की बढ़ेगी स्पीड, वैष्णो देवी रूट पर अब तक 30 मौतें; 28-31 अगस्त तक इन राज्यों के लिए अलर्ट

मानसून की रफ्तार में तेज़ी से देशभर में अगले चार दिन भारी बारिश की चेतावनी! जम्मू-कश्मीर में भारी तबाही, बाढ़ और भूस्खलन से 30 से ज़्यादा मौतें। दिल्ली सहित कई राज्यों में आंधी-पानी का अलर्ट जारी, सावधानी बरतें। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।

Mukul Kumar

Aug 27, 2025

भारी बारिश को लेकर ताजा अपडेट। (फोटो- IANS)

इस साल मानसून (Monsoon) की वजह से देशभर में अच्छी बारिश हुई है। इसकी रफ्तार अब तक थमी नहीं है। मौसम विभाग की तरफ से जो अपडेट्स सामने आए हैं, उनसे साफ होता है कि फिलहाल मानसून की रफ्तार और बढ़ सकती है। देश के अधिकतर हिस्सों में झमाझम बारिश होने की उम्मीद है।

वहीं, देश में कुछ जगहों पर भारी बारिश ने लोगों का जीवन भी तबाह कर दिया है। बादल फटने की वजह से जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ तक आ गई है। जिससे बड़े स्तर पर जान-माल का नुकसान हुआ।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) के मुताबिक, 28, 29, 30 और 31 अगस्त को देश के विभिन्न राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है।

कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम?

पिछले कुछ दिनों से देश की राजधानी दिल्ली में अच्छी बारिश हो रही है। इससे वहां के लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग की ताजा जानकारी के मुताबिक, 28-31 अगस्त तक दिल्ली में कई जगहों पर भारी बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान आंधी और बिजली को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है।

देश में कहां कहां होगी बारिश?

इस महीने के अंत तक कई राज्यों में झमाझम बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के पूर्वानुमानों के मुताबिक, 28 से 31 अगस्त तक जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कई जगहों पर बारिश का विक्राल रूप देखने को मिलेगा। इन राज्यों के कई हिस्सों में भरी बारिश होगी।

इसके अलावा, इस दौरान महाराष्ट्र, गुजरात-सौराष्ट्र, गोवा और कोंकण के कई हिस्सों में जमकर बादल बरसेंगे। वहीं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा में भी अगले 4 दिन भारी बारिश का अनुमान है।

तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में कई जगहों पर 28-31 अगस्त तक अच्छी बारिश का अनुमान है। इस दौरान झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में रिमझिम बारिश का अलर्ट है।

जम्मू-कश्मीर में स्थिति भयावह, बाढ़ से 30 लोगों की मौत

जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में श्री माता वैष्णो देवी मंदिर मार्ग पर हुए भूस्खलन में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई है। वहीं, 14 लोगों के घायल होने की सूचना है।

बुधवार को जम्मू की सभी नदियों और कश्मीर में झेलम नदी का जलस्तर बाढ़ के लेवल से ऊपर चल रहा है। फंसे तीर्थयात्रियों को निकालने के लिए बचाव दल पहुंच गए हैं, जबकि यात्रा अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है।

उधर, किश्तवाड़ जिले की वारवान घाटी के मार्गी इलाके में दो बार बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई, जिसमें कम से कम 10 घर, 300 कनाल से ज्यादा फसलें, मवेशी और एक पुल बह गया। कई सड़कें भी ब्लॉक हो गईं हैं।

जम्मू के डीएम ने जारी एक आदेश में कहा कि जम्मू जिले में बाढ़ राहत से जुड़े संस्थानों को छोड़कर सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान और सरकारी कार्यालय आज बंद रहेंगे।

कश्मीर के संभागीय आयुक्त ने कहा कि घाटी में, अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा, शोपियां, बडगाम और श्रीनगर में सभी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खराब मौसम के कारण आज दिन भर के लिए बंद रहेंगे। उधर, मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है।

