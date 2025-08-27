IMD Alert: मानसून की बढ़ेगी स्पीड, वैष्णो देवी रूट पर अब तक 30 मौतें; 28-31 अगस्त तक इन राज्यों के लिए अलर्ट

पिछले कुछ दिनों से देश की राजधानी दिल्ली में अच्छी बारिश हो रही है। इससे वहां के लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग की ताजा जानकारी के मुताबिक, 28-31 अगस्त तक दिल्ली में कई जगहों पर भारी बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान आंधी और बिजली को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है।