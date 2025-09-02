Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

मानसून की रफ्तार हुई तेज़: अगले 96 घंटों में होगी भारी बारिश, इन राज्यों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट

Heavy Rain Alert: देशभर में एक बार फिर मानसून की रफ्तार तेज़ हो गई है और इसका असर भी दिख रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

भारत

Tanay Mishra

Sep 02, 2025

Heavy rain alert issued by IMD
Heavy rain alert issued by IMD

मानसून (Monsoon) की देश में एंट्री के बाद से अब तक इसका काफी अच्छा असर देखने को मिला है। मानसून के इस सीज़न में देशभर में काफी अच्छी बारिश हुई है। कुछ राज्यों में तो इतनी बारिश हुई है कि वो लोगों की परेशानी की वजह बन गई है। हालांकि देशभर में मानसून की रफ्तार में उतार-चढ़ाव की वजह से रुक-रूककर लगातार बारिश हो रही है, जिससे मौसम भी अच्छा हुआ है और लोगों को गर्मी से आराम मिला है। अब देशभर में मानसून की रफ्तार एक बार फिर तेज़ हो गई है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने अगले 96 घंटों में देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

राजस्थान में बादल बरसेंगे जमकर

राजस्थान के लिए इस साल का मानसून शानदार रहा है। राज्य के कई जिलों में मानसून के इस सीज़न में अच्छी बारिश हुई है और अभी भी यह सिलसिला बरक़रार है। मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार राजस्थान में मानसून की रफ्तार फिर से तेज़ हो गई है और अगले 96 घंटों में राज्य के कई जिलों में जमकर बादल बरसेंगे। भारी बारिश के साथ ही राजस्थान के कई जिलों में तेज़ हवाएं, आंधी और बिजली गरजने का भी अलर्ट है।

राजधानी दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम का हाल?

देश की राजधानी दिल्ली में मानसून के सीज़न की शुरुआत में ज़्यादा बारिश नहीं हुई, पर पिछले कुछ हफ्तों में मानसून की रफ्तार में तेज़ी देखने को मिली है। इससे दिल्ली में भी अच्छी बारिश देखने को मिली है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में अगले 96 घंटों में रुक-रूककर अच्छी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही तेज़ हवाओं और आंधी चलने की भी संभावना है।

इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने अगले 96 घंटों में मानसून की रफ्तार तेज़ होने और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आइए नज़र डालते हैं मौसम विभाग के इस अलर्ट पर।

◙ अगले 96 घंटों में उत्तरपश्चिम भारत के उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है।

◙ पश्चिम भारत के महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात-सौराष्ट्र और कोंकण में कई जगह अगले 96 घंटों में गरज के साथ भारी बारिश हो सकती है।

◙ दक्षिण भारत में भी अगले 96 घंटों में मानसून असर दिखाएगा। इससे केरल, तमिलनाडु, यनम, तेलंगाना, कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और लक्षद्वीप के कई इलाकों में जगह जमकर बादल बरसेंगे।

◙ पूर्वी और मध्य भारत के मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के कई इलाकों में अगले 96 घंटों में जमकर बादल बरसने का अलर्ट है।

◙ उत्तरीपूर्व भारत में भी मानसून का असर बना रहेगा। इससे अगले 96 घंटों में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड मणिपुर और त्रिपुरा में रुक-रूककर अच्छी बारिश हो सकती है।

कई इलाकों में होगी रिमझिम बारिश

मौसम विभाग के अनुसार अगले 96 घंटों के दौरान उत्तरपश्चिम भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, उत्तरीपूर्व भारत और पूर्वी और मध्य भारत के कई इलाकों में हल्की-मध्यम बारिश का अलर्ट है। इस दौरान तेज़ हवाएं और आंधी भी चल सकती हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#WeatherNews

weather alert

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather report

Updated on:

02 Sept 2025 04:34 pm

Published on:

02 Sept 2025 04:30 pm

Hindi News / National News / मानसून की रफ्तार हुई तेज़: अगले 96 घंटों में होगी भारी बारिश, इन राज्यों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट