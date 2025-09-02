मानसून की रफ्तार हुई तेज़: अगले 96 घंटों में होगी भारी बारिश, इन राज्यों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट

मानसून (Monsoon) की देश में एंट्री के बाद से अब तक इसका काफी अच्छा असर देखने को मिला है। मानसून के इस सीज़न में देशभर में काफी अच्छी बारिश हुई है। कुछ राज्यों में तो इतनी बारिश हुई है कि वो लोगों की परेशानी की वजह बन गई है। हालांकि देशभर में मानसून की रफ्तार में उतार-चढ़ाव की वजह से रुक-रूककर लगातार बारिश हो रही है, जिससे मौसम भी अच्छा हुआ है और लोगों को गर्मी से आराम मिला है। अब देशभर में मानसून की रफ्तार एक बार फिर तेज़ हो गई है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने अगले 96 घंटों में देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।