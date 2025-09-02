मानसून की रफ्तार हुई तेज़: अगले 96 घंटों में होगी भारी बारिश, इन राज्यों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट

मानसून (Monsoon) की देश में एंट्री के बाद से अब तक इसका काफी अच्छा असर देखने को मिला है। मानसून के इस सीज़न में देशभर में काफी अच्छी बारिश हुई है। कुछ राज्यों में तो इतनी बारिश हुई है कि वो लोगों की परेशानी की वजह बन गई है। हालांकि देशभर में मानसून की रफ्तार में उतार-चढ़ाव की वजह से रुक-रूककर लगातार बारिश हो रही है, जिससे मौसम भी अच्छा हुआ है और लोगों को गर्मी से आराम मिला है। अब देशभर में मानसून की रफ्तार एक बार फिर तेज़ हो गई है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने अगले 96 घंटों में देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
राजस्थान के लिए इस साल का मानसून शानदार रहा है। राज्य के कई जिलों में मानसून के इस सीज़न में अच्छी बारिश हुई है और अभी भी यह सिलसिला बरक़रार है। मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार राजस्थान में मानसून की रफ्तार फिर से तेज़ हो गई है और अगले 96 घंटों में राज्य के कई जिलों में जमकर बादल बरसेंगे। भारी बारिश के साथ ही राजस्थान के कई जिलों में तेज़ हवाएं, आंधी और बिजली गरजने का भी अलर्ट है।
देश की राजधानी दिल्ली में मानसून के सीज़न की शुरुआत में ज़्यादा बारिश नहीं हुई, पर पिछले कुछ हफ्तों में मानसून की रफ्तार में तेज़ी देखने को मिली है। इससे दिल्ली में भी अच्छी बारिश देखने को मिली है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में अगले 96 घंटों में रुक-रूककर अच्छी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही तेज़ हवाओं और आंधी चलने की भी संभावना है।
मौसम विभाग ने अगले 96 घंटों में मानसून की रफ्तार तेज़ होने और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आइए नज़र डालते हैं मौसम विभाग के इस अलर्ट पर।
◙ अगले 96 घंटों में उत्तरपश्चिम भारत के उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है।
◙ पश्चिम भारत के महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात-सौराष्ट्र और कोंकण में कई जगह अगले 96 घंटों में गरज के साथ भारी बारिश हो सकती है।
◙ दक्षिण भारत में भी अगले 96 घंटों में मानसून असर दिखाएगा। इससे केरल, तमिलनाडु, यनम, तेलंगाना, कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और लक्षद्वीप के कई इलाकों में जगह जमकर बादल बरसेंगे।
◙ पूर्वी और मध्य भारत के मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के कई इलाकों में अगले 96 घंटों में जमकर बादल बरसने का अलर्ट है।
◙ उत्तरीपूर्व भारत में भी मानसून का असर बना रहेगा। इससे अगले 96 घंटों में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड मणिपुर और त्रिपुरा में रुक-रूककर अच्छी बारिश हो सकती है।
मौसम विभाग के अनुसार अगले 96 घंटों के दौरान उत्तरपश्चिम भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, उत्तरीपूर्व भारत और पूर्वी और मध्य भारत के कई इलाकों में हल्की-मध्यम बारिश का अलर्ट है। इस दौरान तेज़ हवाएं और आंधी भी चल सकती हैं।