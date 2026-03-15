15 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

भारतीय सेना ने की घुसपैठ की कोशिश नाकाम, J&K में पाकिस्तानी आंतकी को मार गिराया

Pakistani terrorist killed Uri sector in Jammu and Kashmir : जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले के ऊरी सेक्टर में भारतीय सेना और पुलिस ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया। आतंकी के पास से AK राइफल, पिस्टल और गोला-बारूद बरामद। इलाके में फॉलो-अप सुरक्षा अभियान जारी।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Mar 15, 2026

Indian Army

Representative Image (File Photo/ANI)

Pakistani terrorist killed: जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले के ऊरी सेक्टर में भारतीय सुरक्षाबलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। भारतीय सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने आतंकी के पास से AK राइफल, पिस्टल और बड़ी मात्रा में गोला-बारूद बरामद किया। इलाके में फॉलो-अप ऑपरेशन अभी भी जारी है।

भारतीय सेना ने बताया कि जम्मू-कश्मीर पुलिस से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर 14-15 मार्च की रात ऊरी सेक्टर के बुच्छर (Buchhar) इलाके में यह कार्रवाई की गई। आतंकवादी की संदिग्ध गतिविधि देखी गई और उसे चुनौती दी गई। आतंकवादी ने फायरिंग की, जिसके जवाब में पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया गया।

सुरक्षाबल इलाके में सतर्कता बरतते हुए सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई और आतंकवादी कहीं छिपा न हो।

इसके पहले, 10 मार्च को नोशेरा सेक्टर में एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश को सेना ने नाकाम किया था। उस ऑपरेशन में एक पाकिस्तानी आतंकवादी मारा गया था। सेना की व्हाइट नाइट कोर्प्स ने बताया कि झांगर क्षेत्र में दो आतंकवादियों की गतिविधि का पता चला और त्वरित कार्रवाई करके घुसपैठ को रोका गया।

ये भी पढ़ें

US-Israel-Iran War: मिडिल-ईस्ट जंग के चलते भारत ने उठाया बड़ा कदम, फारस की खाड़ी के पास भारतीय नौसेना तैनात
विदेश
Several Indian Navy warships have been deployed near the Persian Gulf.

खबर शेयर करें:

Published on:

15 Mar 2026 10:31 am

Hindi News / National News / भारतीय सेना ने की घुसपैठ की कोशिश नाकाम, J&K में पाकिस्तानी आंतकी को मार गिराया

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Assam Election 2026: AAP ने जारी की 14 प्रत्याशियों की लिस्ट, जानें किसे कहां से मिला टिकट

AAP Assam candidate list, AAP Assam candidates, AAP Assam elections, Aam Aadmi Party Assam list, AAP Assam poll candidates, AAP candidates Assam, Assam elections AAP, AAP Assam ticket list,
राष्ट्रीय

5 राज्यों के चुनाव को लेकर आई बड़ी जानकारी, जानें कब होगा तारीखों का ऐलान

राष्ट्रीय

हरियाणा में 2 सीटों पर 3 उम्मीदवार, बिहार-ओडिशा में भी सस्पेंस; राज्य सभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी?

Rajya Sabha elections 2026, Rajya Sabha voting March 16, Haryana Rajya Sabha election,
राष्ट्रीय

हिमालयी क्षेत्र में पेड़ हुए कम, आपदाओं के बढ़ने का खतरा

Trees in Himalayan region
राष्ट्रीय

आदिवासी गांव बना सरकारी नौकरी का ‘मॉडल’, 4 साल में लगी 78 सरकारी नौकरियाँ

Nani Bhatlav village
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.