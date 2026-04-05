Monsoon Update: आंधी-बारिश व ओलावृष्टि से कई राज्यों में भारी नुकसान, मध्यप्रदेश में तीन लोगों की मौत

पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर-पश्चिम भारत और मध्य भारत के कई राज्यों में बारिश व ओलावृष्टि से हालात बिगड़ गए। हिमालयी रेंज में भारी बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बेमौसम बारिश-ओलावृष्टि से राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र में रबी की खेतों में पड़ी और खड़ी गेहूं, सरसों, चना आदि फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। कृषि उपज मंडियों में रखे अनाज के भीगने से भी नुकसान की जानकारी मिली है। केदारनाथ में भारी बर्फबारी के कारण अटल टनल को बंद कर दिया गया। बारिश के दौरान उत्तरप्रदेश में बिजली गिरने से पांच लोगों तथा मध्यप्रदेश के भिंड में मकान ढहने से एक बालिका तथा अनूपनगर में तीन मंजिला इमारत ढहने से एक जने की मौत हो गई। जबकि कई लोग घायल गए। इमारत के मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। कई स्थानों पर तेज हवाओं के कारण कच्चे मकानों व बगीचों के पेड़ों भारी नुकसान पहुंचा है। मध्ययप्रेदश के बैतूल, ग्वालियर, राजगढ़, दतिया, मुरैना में ओलावृष्टि हुई। बैतूल जिले में सडक़ों पर सफेद चादर बिछ गई। करीब पांच मिनट तक आंवले के आकार के ओले गिरे। करीब 60 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से चली हवा ने कई स्थानों पर पेड़ों को नुकसान पहुंचाया। इससे यातायात बाधित हुआ।