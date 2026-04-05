Monsoon Update: आंधी-बारिश व ओलावृष्टि से कई राज्यों में भारी नुकसान, मध्यप्रदेश में तीन लोगों की मौत

मौसम अपडेट (सोर्स: पत्रिका.कॉम)
Weather Update: मौसम ने रुख बदला दिया है, कई राज्यों में हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। आंधी, तेज बारिश और ओलावृष्टि ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, वहीं मध्यप्रदेश में इस खराब मौसम के कारण तीन लोगों की मौत भी हो चुकी है। मौसम विभाग (IMD) ने पहले ही 4 से 7 अप्रैल के बीच उत्तर और पूर्वी भारत के कई राज्यों में खराब मौसम का अलर्ट जारी किया था।
यूपी, बिहार, दिल्ली समेत करीब 9 राज्यों में तेज हवाएं, बिजली गिरने और भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। खासतौर पर किसानों के लिए यह समय चिंता बढ़ाने वाला है, क्योंकि फसलों को भारी नुकसान हो सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हो सकता है, जिससे हालात और गंभीर बन सकते हैं। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है।
पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर-पश्चिम भारत और मध्य भारत के कई राज्यों में बारिश व ओलावृष्टि से हालात बिगड़ गए। हिमालयी रेंज में भारी बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बेमौसम बारिश-ओलावृष्टि से राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र में रबी की खेतों में पड़ी और खड़ी गेहूं, सरसों, चना आदि फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। कृषि उपज मंडियों में रखे अनाज के भीगने से भी नुकसान की जानकारी मिली है। केदारनाथ में भारी बर्फबारी के कारण अटल टनल को बंद कर दिया गया। बारिश के दौरान उत्तरप्रदेश में बिजली गिरने से पांच लोगों तथा मध्यप्रदेश के भिंड में मकान ढहने से एक बालिका तथा अनूपनगर में तीन मंजिला इमारत ढहने से एक जने की मौत हो गई। जबकि कई लोग घायल गए। इमारत के मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। कई स्थानों पर तेज हवाओं के कारण कच्चे मकानों व बगीचों के पेड़ों भारी नुकसान पहुंचा है। मध्ययप्रेदश के बैतूल, ग्वालियर, राजगढ़, दतिया, मुरैना में ओलावृष्टि हुई। बैतूल जिले में सडक़ों पर सफेद चादर बिछ गई। करीब पांच मिनट तक आंवले के आकार के ओले गिरे। करीब 60 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से चली हवा ने कई स्थानों पर पेड़ों को नुकसान पहुंचाया। इससे यातायात बाधित हुआ।
|राज्य/क्षेत्र
|अवधि
|मौसम की स्थिति
|हवा की रफ्तार
|विशेष चेतावनी
|दिल्ली
|5–7 अप्रैल
|बारिश, ओले, तापमान में गिरावट
|—
|तेज हवा
|उत्तर प्रदेश
|5–7 अप्रैल
|कई जिलों में भारी बारिश
|—
|—
|बिहार
|6–7 अप्रैल
|मध्यम से भारी बारिश
|—
|बिजली गिरने का खतरा
|उत्तराखंड
|5–7 अप्रैल
|भारी बारिश
|50 किमी/घंटा
|तेज हवाएं
|हरियाणा
|5–6 अप्रैल
|बारिश
|60 किमी/घंटा
|तेज हवा
|पंजाब
|4–6 अप्रैल
|बारिश, तूफान
|—
|बिजली गिरने की आशंका
|हिमाचल प्रदेश
|5–6 अप्रैल
|बारिश, ओलावृष्टि
|—
|येलो अलर्ट
|राजस्थान
|5–6 अप्रैल
|बारिश, आंधी
|30–50 किमी/घंटा
|—
|मध्य प्रदेश
|5–6 अप्रैल
|भारी बारिश
|20–30 किमी/घंटा
|—
|झारखंड
|5–7 अप्रैल
|मूसलाधार बारिश
|40 किमी/घंटा
|—
|ओडिशा
|5–7 अप्रैल
|तूफानी बारिश
|70 किमी/घंटा
|बिजली
|पश्चिम बंगाल
|5–8 अप्रैल
|भारी बारिश, आंधी
|—
|तेज हवाएं
|सिक्किम
|5–8 अप्रैल
|भारी बारिश
|—
|तेज हवा
|केरल
|5–7 अप्रैल
|गरज के साथ बारिश
|—
|बिजली
|तेलंगाना
|5–7 अप्रैल
|गरज के साथ बारिश
|—
|बिजली
|कर्नाटक
|5–7 अप्रैल
|गरज के साथ बारिश
|—
|बिजली
|आंध्र प्रदेश
|5–7 अप्रैल
|गरज के साथ बारिश
|—
|बिजली
|तमिलनाडु
|5–6 अप्रैल
|हल्की बारिश
|—
|बिजली चमकने की संभावना
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