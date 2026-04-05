वैश्विक झटकों ने परीक्षा ली, अब भारत मजबूती से उभरा है: जयशंकर

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने IIM-रायपुर में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का युग तेजी से बदलावों का है, जहां सीमाओं के पार होने वाली घटनाएं सीधे हमारे जीवन और करियर को प्रभावित करती हैं। ऐसे में छात्रों को केवल अपनी पढ़ाई या विशेष क्षेत्र तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि दुनिया में हो रहे राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक परिवर्तनों को भी गहराई से समझना चाहिए। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शनिवार को कहा कि दुनिया के तेजी से बदलते और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी माहौल के बीच भारत मजबूती से खड़ा है।