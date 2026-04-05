वाशिंगटन डीसी में मेयर पद के लिए भारतवंशी उम्मीदवार की चर्चा, कौन हैं रिनी संपत?

उभरती हुई राजनीतिक हस्ती रिनी संपत को भारतीयत होने पर गर्व है। रिनी अपने दादा को प्रेरणा मानती हैं। उन्होंने अपने पिता के अमरीका आने के फैसले को जीवन में अहम बताया, जिसने उनके सोचने का नजरिया बदला। रिनी कहती हैं कि मैं 7 साल की उम्र में अमरीकन ड्रीम के लिए आई थी।

रिनी ने कहा कि अब मैं इस चुनाव में इसलिए हूं, ताकि यह सपना यहां के लोगों के लिए काम करे। रिनी के अभियान का मुख्य नारा फिक्स द बेसिक्स है, जो एक नए डीसी का वादा करता है। रिनी ने कहा कि अगर मैं मेयर बनीं तो मेरी प्राथमिकता होगी सड़कों के गड्ढे भरना, नदी में गंदे पानी के रिसाव को रोकना और महंगाई कम करना।