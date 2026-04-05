‘अब उल्टी गिनती शुरू’ PM मोदी ने किसे दी चेतावनी?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार बदलाव की हवा पूरी तरह अलग दिशा में बह रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि केरलम में अब सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है। यहां 9 अप्रैल को मतदान होगा और 4 मई को दशकों के कुशासन की समाप्ति की घोषणा हो जाएगी। अब तय है कि LDF सरकार की विदाई की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। पहली बार केरल में BJP-NDA की सरकार सत्ता में आने जा रही है।