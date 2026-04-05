BJP की पांचवीं लिस्ट आउट! बंगाल चुनाव के लिए जारी किए नए नाम, 3 दिग्गजों के कटे टिकट, मची खलबली

भाजपा आलाकमान ने बंगाल फतह के लिए 'परफॉर्मेंस' को ही एकमात्र पैमाना बनाया है। पांचवीं लिस्ट में पार्टी ने उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है जहां तृणमूल कांग्रेस (TMC) का दबदबा रहा है। सूत्रों की मानें तो आंतरिक सर्वे और जमीनी फीडबैक के आधार पर ही इन नामों को अंतिम रूप दिया गया है। 3 विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों को बदलने का फैसला यह संकेत देता है कि पार्टी किसी भी कीमत पर 'कमजोर' उम्मीदवार के साथ मैदान में नहीं उतरना चाहती।