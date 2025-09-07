एक महीने के बच्चे को 50 हजार में बेचा, कहानी सुनकर अधिकारियों को आ गई दया! जब CM तक पहुंची बात तो…

बच्चे के पिता की पहचान रामचंद्र राम के रूप में हुई है। जबकि माता का नाम पिंकी देवी बताया जा रहा है। रामचंद्र दिहाड़ी मजदूर है। भारी बारिश के कारण पिछले कई दिनों से उसे काम नहीं मिल रहा था। जिसकी वजह से उसके पास पत्नी के इलाज तो दूर, खाने तक के पैसे नहीं बचे थे।