नौकरियों में अब महिलाओं का दबदबा, विदेश में MBA करने वाली भारतीय छात्राओं के भी आंकड़े बढ़े; पढ़ें रिपोर्ट

जर्मन अकादमिक विनिमय सेवा, डीएएडी के अनुसार, जर्मनी में भारतीय छात्रों की संख्या शीतकालीन सेमेस्टर 2023-2024 में 49,483 तक पहुंच गई है। जो पिछले वर्ष की तुलना में 15।1 प्रतिशत की वृद्धि है। इसी प्रकार, अमेरिका के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एमबीए के आवेदन पिछले वर्ष की तुलना में 21 प्रतिशत बढ़े हैं।