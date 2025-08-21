Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

Diwali Chhath के लिए 12000 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी, वापसी की टिकटों पर मिलेगी छूट, रेलमंत्री ने 4 नई ट्रेन का भी किया ऐलान

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज दिवाली और छठ Special Train for Bihar: पूजा के लिए 12,000 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा। बिहार के लिए चार अमृत भारत एक्सप्रेस टेन शुरू करने का भी ऐलान किया। यहां जानिए रेलमंत्री ने और क्या-क्या घो​षणाएं कीं।

भारत

Swatantra Mishra

Aug 21, 2025

12000 Special train for Bihar
रेल मंत्री ने दिवाली और छठ पूजा के लिए 12,000 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा। (Photo:IANS)

Diwali Chhath Special train for Bihar: केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि दिवाली और छठ पूजा जैसे त्योहारों के दौरान यात्रियों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे 12,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाएगा।

वापसी की यात्रा करने वालों को 20 फीसदी की छूट

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि 13 से 26 अक्टूबर के बीच और आगे की यात्रा करने वाले यात्रियों और 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच वापसी यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए वापसी टिकटों पर 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

'काम पर लौटने वाले यात्रियों को नहीं होगी दिक्कत'

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आगामी दिवाली और छठ त्योहारों के लिए भारतीय रेलवे द्वारा विशेष व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा, "यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यात्रियों को उनकी वापसी यात्रा के दौरान कोई कठिनाई न हो"।

बिहार से चार अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें होंगी शुरू

इसके अलावा, गया से दिल्ली, सहरसा से अमृतसर, छपरा से दिल्ली और मुजफ्फरपुर से हैदराबाद के लिए चार नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू की जाएंगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भगवान बुद्ध से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों और खासकर मध्यम वर्गीय परिवारों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक नई सर्किट ट्रेन भी शुरू की जाएगी। यह ट्रेन वैशाली, हाजीपुर, सोनपुर, पटना, राजगीर, गया और कोडरमा तक जाएगी।

इस रेलखंड का होगा विस्तार

बक्सर-लखीसराय रेल खंड का विस्तार चार-लाइन वाले कॉरिडोर में किया जाएगा, जिससे ज्यादा ट्रेन चल सकेंगी। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि पटना के चारों ओर एक रिंग रेलवे प्रणाली विकसित की जाएगी, जिसमें सुल्तानगंज और देवघर को रेल से जोड़ा जाएगा।

पटना और अयोध्या के लिए भी नई रेल सेवा होगी शुरू

पटना और अयोध्या के बीच एक नई रेल सेवा भी चलाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि लौकहा बाजार में एक वाशिंग पिट सुविधा स्थापित की जाएगी और बिहार में कई नए स्वीकृत सड़क ओवरब्रिजों पर काम किया जाएगा।

चार दिनों तक होती है छठ पूजा

छठ साल में दो बार मनाया जाता है। बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्र में यह बहुत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार सूर्य (सूर्य देव) और छठी मैया की पूजा के लिए मनाया जाता है, जिसे चार दिनों तक विस्तृत अनुष्ठानों के माध्यम से मनाया जाता है जो शुद्धिकरण, कृतज्ञता और अटूट भक्ति का प्रतीक हैं।

स्रोत-आईएएनएस

indian railway

Railway news

religion

Published on:

21 Aug 2025 04:14 pm

Published on: 21 Aug 2025 04:14 pm

