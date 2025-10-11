RJD के छह से अधिक विधायक भाजपा के संपर्क में, अगले 2 दिनों में बदल सकते हैं पाला, नए दावे से सियासी हलचल तेज

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दावा किया है कि अगले दो दिनों में राजद के छह से ज्यादा विधायक भाजपा में शामिल हो सकते हैं। राजद के दो विधायकों ने पहले ही इस्तीफा दे दिया है। 2 min read