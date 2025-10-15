Patrika LogoSwitch to English

आरोपी जेल में, फिर भी साल भर से एक क्वार्टर में मां-बेटे को बना रखा था बंधक, वजह जानकर पुलिस भी रह गई सन्न!

बोकारो में अशोक सिंह ने 48 वर्षीय संतोष कुमार और उनकी 70 वर्षीय मां सीता देवी को 15 महीने तक बंधक बनाकर रखा। पुलिस ने सूचना मिलने पर दोनों को मुक्त कराया। आरोपी पर संपत्ति हड़पने का आरोप है। पुलिस ने अशोक सिंह को गिरफ्तार कर लिया है

2 min read

बोकारो

image

Mukul Kumar

Oct 15, 2025

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- IANS)

झारखंड के बोकारो से एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि अशोक सिंह नाम का एक शख्स 48 वर्षीय संतोष सिंह और उनकी 70 वर्षीय मां सीता देवी को जुलाई 2024 से ही एक क्वार्टर में बंदी बनाकर रखा था।

बोकारो के डीएसपी आलोक रंजन ने बताया कि मंगलवार को एक रिपोर्ट मिली थी। जिससे पता चला कि सेक्टर 3डी निवासी अशोक सिंह ने मां-बेटे को पिछले साल जुलाई से ही बंधक बनाकर रखा है। दोनों को सेक्टर 6डी के एक क्वार्टर में बंदी बनाकर रखा गया था।

कर्ज नहीं चुकाने पर बना लिया बंधक

पुलिस अधिकारी ने आगे बताया कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि अदालत में चल रहे वैवाहिक विवाद के दौरान संतोष सिंह को अशोक सिंह ने कुछ पैसे दिए थे। लंबे समय तक कर्ज नहीं चुकाने को लेकर मां-बेटे को बंदी बनाने की बात सामने आ रही है।

पुलिस ने कहा कि घटना की सूचना मिलने के बाद उन्हें तुरंत घर का ताला तोड़कर बाहर निकाला गया। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच चल रही है।

जेल में है आरोपी

अशोक सिंह फिलहाल अन्य आरोपों में जेल में बंद है। हम मानक प्रक्रियाओं का पालन कर रहे हैं और आगे की आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। बताया जा रहा कि दोनों पीड़ित बेहद खराब हालात में रह रहे थे। उन्हें पर्याप्त भोजन-पानी भी नहीं मिल रहा था।

उन्हें झूठे बहाने से बुलाया गया था। फिर उन पर प्रॉपर्टी के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का दबाव डाला गया। जब उन्होंने इनकार किया, तो आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर उन्हें कैद कर लिया।

पीड़ित ने बताई आपबीती

बंधक बनाए गए संतोष सिंह ने इस भयावह घटना के बारे में खुलकर बताया। उन्होंने कहा कि जब भी उन्हें दवा या अन्य जरूरी चीजों की जरूरत होती थी, तो वे राहगीरों से मदद मांगते थे और रस्सी के सहारे एक थैले में सामान इकट्ठा करते थे।

संतोष ने बताया कि उनके परिवार का एक कानूनी विवाद चल रहा है। इस मामले के सिलसिले में वकील नीतीश टंडन ने अशोक सिंह की उनकी मां से मुलाकात कराई थी।

अशोक सिंह ने उस वक्त कुछ पैसे दिए थे, लेकिन बदले में वह चास में उनकी संपत्ति हड़पना चाहता था। उन्होंने पहले ही संपत्ति के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी प्राप्त कर ली थी और 23 जुलाई 2024 से उन्हें अपने पास रखा हुआ था। बाद में संपत्ति देने से इनकार करने पर उसने दोनों को बंधक बना लिया।

15 Oct 2025 08:37 am

Hindi News / National News / आरोपी जेल में, फिर भी साल भर से एक क्वार्टर में मां-बेटे को बना रखा था बंधक, वजह जानकर पुलिस भी रह गई सन्न!

