अपने 16 साल के बेटे को आतंकी बनाना चाहती थी मां, सौतेले पिता ने IS से जुड़े वीडियो भी दिखाए और कहा…

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर।। (फोटो: IANS)
केरल में एक महिला और उसके दूसरे पति के खिलाफ यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) के तहत मामला दर्ज किया गया है। उनपर अपने 16 साल के बेटे को आतंकी बनने के लिए उकसाने का आरोप है।
पुलिस के हवाले से टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मां ने खासकर अपने बेटे को आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएस) में शामिल होने के लिए उकसाया था। जिसको लेकर कार्रवाई हुई।
तिरुवनंतपुरम में यह मामला दर्ज किया गया है। इसकी जांच अत्तिंगल के डीएसपी कर रहे हैं। एनआईए भी जानकारी इकट्ठा कर रही है। शिकायत के अनुसार, महिला ने तिरुवनंतपुरम के एक व्यक्ति से दूसरी शादी करने के बाद अपना धर्म बदल लिया था।
शादी के बाद दंपति कुछ समय तक ब्रिटेन में रहे, जहां किशोर भी उनके साथ रहने लगा। ब्रिटेन में रहने के दौरान ही पति-पत्नी ने कथित तौर पर अपने बेटे को आईएस से जुड़े वीडियो दिखाए और उसपर संगठन में शामिल होने के लिए दबाव बनाने की कोशिश की।
ब्रिटेन से वापस लौटने के बाद केरल में बेटे को अत्तिंगल के एक धार्मिक अध्ययन केंद्र में भर्ती कराया गया। इस दौरान केंद्र के कर्मचारियों ने उसके व्यवहार में कुछ अजीबोगरीब बातें देखीं और उसके रिश्तेदारों को सूचित किया।
इसके बाद रिश्तेदारों ने पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया। लड़का फिलहाल अपने जैविक पिता के रिश्तेदारों की देखरेख में है। मामला सामने आने के बाद आसपास के इलाके में खलबली मच गई है।
उधर, साबरमती जेल में एक संदिग्ध आतंकी डॉ. अहमद सईद पर तीन कैदियों ने हमला कर दिया, जिसमें उसकी आंख में गंभीर चोट आई है। हमले के बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
जेल प्रशासन के मुताबिक, हमला कैदियों के बीच विवाद के कारण हुआ था। हमलावर कैदियों की पहचान अनिल कुमार, शिवम शर्मा और अंकित लोधी के रूप में हुई है। इस मामले में पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है।
