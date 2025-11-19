अपने 16 साल के बेटे को आतंकी बनाना चाहती थी मां, सौतेले पिता ने IS से जुड़े वीडियो भी दिखाए और कहा…

जेल प्रशासन के मुताबिक, हमला कैदियों के बीच विवाद के कारण हुआ था। हमलावर कैदियों की पहचान अनिल कुमार, शिवम शर्मा और अंकित लोधी के रूप में हुई है। इस मामले में पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है।