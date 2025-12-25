25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

राष्ट्रीय

ट्रैक्टर में जा घुसी तेज़ रफ्तार बाइक, तेलंगाना में दो लोगों की मौत

तेलंगाना के पेद्दापल्ली में आज एक दर्दनाक हादसा हुआ है। सड़क किनारे खड़े एक ट्रैक्टर में तेज़ रफ्तार बाइक जा घुसी। इस हादसे में दो लोगों ने अपनी जान गंवा दी।

हैदराबाद तेलंगाना

image

Tanay Mishra

Dec 25, 2025

Road accident in Peddapalli, Telangana

Road accident in Peddapalli, Telangana (Representational Photo)

रोड एक्सीडेंट्स (Road Accidents) के मामले दुनियाभर में ही बढ़ते जा रहे हैं। दुनिया में कहीं न कहीं अक्सर ही रोड एक्सीडेंट्स के मामले देखने को मिलते हैं। भारत (India) में भी हर साल रोड एक्सीडेंट्स के कई मामले देखने को मिलते हैं। इसी तरह का एक मामला आज तेलंगाना (Telangana) में सामने आया है। तेलंगाना के पेद्दापल्ली (Peddapalli) जिले में मंथनी मंडल के बट्टुपल्ली के पास एक दर्दनाक रोड एक्सीडेंट हो गया।

ट्रैक्टर में जा घुसी तेज़ रफ्तार बाइक

तेलंगाना के पेड्डापल्ली जिले में मंथनी मंडल के बट्टुपल्ली के पास सड़क किनारे खड़े एक ट्रैक्टर में तेज़ रफ्तार बाइक जा घुसी। इससे हड़कंप मच गया।

दो लोगों की मौत

इस रोड एक्सीडेंट में बाइक पर सवार दो लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान 39 वर्षीय रामसेट्टी किस्तैया और 35 वर्षीय पिडुगु राजू के रूप में हुई है।

मामले की जांच हुई शुरू

पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मंथनी अस्पताल भेजकर इस रोड एक्सीडेंट का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में पता चला है कि बाइक की रफ्तार काफी तेज़ थी।

क्रिसमस से न्यू ईयर के दौरान बढ़ जाते हैं रोड एक्सीडेंट्स के मामले

क्रिसमस से न्यू ईयर के दौरान हर साल रोड एक्सीडेंट्स के मामले बढ़ जाते हैं। रोड सेफ्टी दुनियाभर के लिए एक अहम और गंभीर विषय है, लेकिन इसमें चूक की वजह से इस तरह के रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। हर साल रोड एक्सीडेंट्स के कई मामले देखने को मिलते हैं, जिनमें कई लोगों की मौत हो जाती है और उससे भी ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं।

Published on:

25 Dec 2025 12:31 pm

Hindi News / National News / ट्रैक्टर में जा घुसी तेज़ रफ्तार बाइक, तेलंगाना में दो लोगों की मौत

