ट्रैक्टर में जा घुसी तेज़ रफ्तार बाइक, तेलंगाना में दो लोगों की मौत

Road accident in Peddapalli, Telangana (Representational Photo)
रोड एक्सीडेंट्स (Road Accidents) के मामले दुनियाभर में ही बढ़ते जा रहे हैं। दुनिया में कहीं न कहीं अक्सर ही रोड एक्सीडेंट्स के मामले देखने को मिलते हैं। भारत (India) में भी हर साल रोड एक्सीडेंट्स के कई मामले देखने को मिलते हैं। इसी तरह का एक मामला आज तेलंगाना (Telangana) में सामने आया है। तेलंगाना के पेद्दापल्ली (Peddapalli) जिले में मंथनी मंडल के बट्टुपल्ली के पास एक दर्दनाक रोड एक्सीडेंट हो गया।
तेलंगाना के पेड्डापल्ली जिले में मंथनी मंडल के बट्टुपल्ली के पास सड़क किनारे खड़े एक ट्रैक्टर में तेज़ रफ्तार बाइक जा घुसी। इससे हड़कंप मच गया।
इस रोड एक्सीडेंट में बाइक पर सवार दो लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान 39 वर्षीय रामसेट्टी किस्तैया और 35 वर्षीय पिडुगु राजू के रूप में हुई है।
पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मंथनी अस्पताल भेजकर इस रोड एक्सीडेंट का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में पता चला है कि बाइक की रफ्तार काफी तेज़ थी।
क्रिसमस से न्यू ईयर के दौरान हर साल रोड एक्सीडेंट्स के मामले बढ़ जाते हैं। रोड सेफ्टी दुनियाभर के लिए एक अहम और गंभीर विषय है, लेकिन इसमें चूक की वजह से इस तरह के रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। हर साल रोड एक्सीडेंट्स के कई मामले देखने को मिलते हैं, जिनमें कई लोगों की मौत हो जाती है और उससे भी ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग