ट्रैक्टर में जा घुसी तेज़ रफ्तार बाइक, तेलंगाना में दो लोगों की मौत

रोड एक्सीडेंट्स (Road Accidents) के मामले दुनियाभर में ही बढ़ते जा रहे हैं। दुनिया में कहीं न कहीं अक्सर ही रोड एक्सीडेंट्स के मामले देखने को मिलते हैं। भारत (India) में भी हर साल रोड एक्सीडेंट्स के कई मामले देखने को मिलते हैं। इसी तरह का एक मामला आज तेलंगाना (Telangana) में सामने आया है। तेलंगाना के पेद्दापल्ली (Peddapalli) जिले में मंथनी मंडल के बट्टुपल्ली के पास एक दर्दनाक रोड एक्सीडेंट हो गया।