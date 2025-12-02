Rubaiya Sayeed Kidnapping: पूर्व ग्रहमंत्री की बेटी की किडनैपिंग में आया नया मोड़, 10 लाख के इनामी को CBI ने किया गिरफ्तार

जनवरी 1999 में टाडा अदालत ने तीन आरोपियों, शौकत अहमद बख्शी, मंजूर अहमद सोफी और मोहम्मद इकबाल गुंडरू को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। अदालत ने तर्क दिया था कि आरोपी बिना किसी मुकदमे के नौ साल से जेल में बंद थे। तब तक मलिक जमानत पर बाहर आ चुका था। 2009 में, मलिक ने जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में मामले को जम्मू से श्रीनगर स्थानांतरित करने के लिए याचिका दायर की थी। जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने जम्मू की टाडा अदालत में मलिक के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। सीबीआई ने रोक हटाने के लिए याचिका दायर की और 2021 में जम्मू की टाडा अदालत ने मलिक सहित 10 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए।