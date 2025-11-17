Patrika LogoSwitch to English

Bihar Politics: बिहार चुनाव में हार के बाद मुकेश सहनी ने दिया एक और बड़ा बयान, रोहिणी आचार्य पर भी बोले

मुकेश सहनी ने एनडीए सरकार से अपील की है कि उन्होंने महिलाओं को 10,000 रुपये देकर वोट खरीदे हैं, इसलिए उन्हें अपना वादा पूरा करना चाहिए और बाकी 1 लाख 90 हजार रुपये देना चाहिए। सहनी ने कहा कि महिलाएं ही थीं जिन्होंने एनडीए को वोट दिया।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Mukul Kumar

Nov 17, 2025

मुकेश सहनी और रोहिणी आचार्य। (फोटो- ANI)

बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने रिकॉर्ड बहुमत से जीत दर्ज की। वहीं, विपक्षी महागठबंधन को बहुत कम सीटें मिली हैं। विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) को एक भी सीट नहीं मिली। इसपर मुकेश सहनी ने एनडीए सरकार से अपील करते हुए बड़ा बयान दे दिया है।

सहनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा- सरकार ने जीविका दीदी से दो लाख रुपए देने का वादा किया है। पहली किस्त 10,000 रुपए के रूप में उन्होंने दी। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि बाकी के पैसे भी जल्द से जल्द दे, नहीं तो इस मांग के लिए हम जीविका दीदी के साथ खड़े रहेंगे।

देश का लोकतंत्र कहीं न कहीं खतरे में- सहनी

वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने एनडीए को बधाई देते हुए कहा कि चुनाव में दो चीज ही रहती है या तो हार या फिर जीत। महागठबंधन को जो सफलता मिलनी चाहिए, वो नहीं मिली। एनडीए को भारी बहुमत मिला है। हम एनडीए और उनके टॉप लीडरशिप को बधाई दे रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा- एनडीए को पैसे के दम पर जनादेश मिला है, जिससे पता चलता है कि देश का लोकतंत्र कहीं न कहीं खतरे में है। चुनाव के वक्त अगर किसी को पैसा दिया जाए, तो यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है।

10,000 में बिहार सरकार मिलती है- सहनी

सहनी ने कहा कि सोशल मीडिया पर चल रहा है कि 10,000 में क्या मिलता है, तो बता दें कि 10,000 में बिहार सरकार मिलती है। पहले रात के अंधेरे में कुछ दबंग लोग, पैसे वाले लोग गरीब को पैसा देकर वोट खरीद लेते थे और सरकार बना लेते थे; विधायक और मंत्री बन जाते थे।

जनता का ही पैसा माताओं-बहनों को दिया जा रहा- सहनी

उन्होंने कहा कि पहले ये काम अवैध होते थे, अब यही वैध हो रहे हैं। आज ऐसा काम हो रहा है कि जनता का ही पैसा माताओं-बहनों को दिया जा रहा है ताकि उन्हें वोट मिले। बिहार की माताएं-बहनों ने एनडीए की मदद की और उन्हें जिताया। लेकिन प्रदेश के युवा महागठबंधन के साथ थे। इसलिए हमारे पास अच्छा-खासा वोट प्रतिशत है।

सहनी बोले- अब 2029 की तैयारी मजबूती से करेंगे

मुकेश सहनी ने कहा- 2020 में महागठबंधन को जितने वोट मिले थे, इस बार उससे अधिक हमें वोट प्राप्त हुआ है, लेकिन वोट के पैटर्न में बदलाव आया।

युवा नौकरी के लिए महागठबंधन के साथ रहें, लेकिन माताएं और बहनों का वोट एनडीए को गया। चुनाव में हार और जीत के लिए कई फैक्टर होते हैं, जिस पर हम विशेष चर्चा करेंगे और लोकतंत्र को बचाने के लिए मजबूती से 2029 की तैयारी करेंगे।

उधर रोहिणी आचार्य वाले प्रकरण पर उन्होंने कहा- यह पारिवारिक मामला है। हार की जिम्मेदारी सभी की है। किसी एक पर ठीकरा नहीं फोड़ना चाहिए।

