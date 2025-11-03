Bihar Politics: निषादों को साधने के लिए सहनी संग तालाब में कूदे राहुल, क्या नीतीश के ‘अदृश्य’ EBC वोट बैंक में लगा पाएंगे सेंध?

Bihar Elections: सियासत में सारी लड़ाई नैरेटिव की है। एकबार हवा बन गई तो वह सत्ता की कुर्सी तक खुद बहाकर ले जाती है। इसी नैरेटिव को तैयार करने के लिए नेता कभी पानी भरे खेतों में मखाना के किसानों के साथ तो कभी दलितों के साथ चुनावी बेला में दिखते हैं। महागठबंधन के नेता भी 20 बरस से बिहार की राजनीति में धुरी बने नीतीश को सत्ता से हटाने के लिए 2025 के विधानसभा चुनाव में नैरेटिव तैयार करने में जुटे हैं। एक तरफ जहां वह बीजेपी पर नीतीश कुमार और जदयू को हाईजैक करने का इल्जाम लगा रहे हैं तो वहीं दूसरे तरफ MY (मुस्लिम यादव) समीकरण से आगे बढ़ने की कवायद में जुटे हुए हैं। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाना भी इसी सियासी रणनीति का एक हिस्सा है।