‘मैं डिप्टी CM बनूंगा, हम ही सरकार बनाएंगे’, चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले मुकेश सहनी का बड़ा बयान

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर हुई यह बैठक करीब पांच घंटे तक चली। 6 बजे शुरू हुई और रात 11 बजे खत्म हुई। इस बैठक के बाद विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के प्रमुख मुकेश सहनी ने दावा किया कि महागठबंधन की सरकार बनेगी और वे डिप्टी सीएम होंगे। सहनी से पूछा कि "डिप्टी सीएम कौन होगा?", तो सहनी ने बिना झिझक कहा, "ये भी कोई कहने वाली बात है क्या? शुभ शुभ बोलो यार… हम ही सरकार बनाएंगे और हम ही डिप्टी सीएम बनेंगे।"