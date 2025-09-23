खुशखबरी! 26 सितंबर को महिलाओं को मिलेंगे 10-10 हजार रुपये, पीएम मोदी करेंगे पैसे ट्रांसफर

Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana: बिहार में 26 सितंबर का दिन महिलाओं के लिए खास रहने वाला है। इस दिन प्रदेश की 75 लाख महिलाओं को ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ के तहत 10-10 हजार रुपये मिलेंगे। दरअसल, पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली से 7500 करोड़ रुपये महिलाओं के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे, जबकि सीएम नीतीश कुमार पटना में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह योजना महिलाओं में आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है।
बता दें कि इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 हजार रुपये की पहली किस्त दी जाती है। बाद में व्यवसाय की स्थिति देखकर 2 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा। इसकी ब्याज दर 12 प्रतिशत होगी, जबकि इस लोन को चुकाने की अवधी 1 से 3 साल के बीच में तय की गई है।
बता दें कि इस साल के अंत बिहार में विधानसभा चुनाव होने है और विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से ठीक पहले हो रही इस योजना को राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि सभी दल महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए वित्तीय योजनाओं पर ज़ोर दे रहे हैं।
विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने सरकार बनने के एक महीने के भीतर महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह देने की 'माई-बहन सम्मान योजना' शुरू करने का वादा किया है। राजद ने इसके लिए फॉर्म बाँटना शुरू भी कर दिया है, जिसकी जदयू और बीजेपी नेताओं ने कड़ी आलोचना की है और इसे एक गैर-मौजूद योजना पर "अनैतिक चाल" बताया है।
वहीं कांग्रेस ने 'महिला की बात, कांग्रेस के साथ' अभियान शुरू किया है, जिसमें 2,500 रुपये प्रति माह देने का वादा किया गया है और अपने घोषणापत्र में महिलाओं की प्राथमिकताओं को शामिल किया गया है। बिहार कांग्रेस प्रमुख राजेश राम ने नीतीश कुमार पर विपक्ष के वादों की नकल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह पिछले 20 सालों में कभी भी ऐसी योजनाएँ लागू कर सकते थे।
प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने 243 विधानसभा सीटों में से 40 पर महिलाओं के लिए टिकट और आजीविका व उद्यमिता के लिए 4% ब्याज दर पर ऋण देने की घोषणा की है। जन सुराज के पदाधिकारी ने बताया कि पार्टी वित्तीय प्रोत्साहनों के साथ महिला क्रेडिट कार्ड जैसी योजना भी बना रही है।