खुशखबरी! 26 सितंबर को महिलाओं को मिलेंगे 10-10 हजार रुपये, पीएम मोदी करेंगे पैसे ट्रांसफर

Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana: बिहार में 26 सितंबर का दिन महिलाओं के लिए खास रहने वाला है। इस दिन प्रदेश की 75 लाख महिलाओं को ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ के तहत 10-10 हजार रुपये मिलेंगे। दरअसल, पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली से 7500 करोड़ रुपये महिलाओं के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे, जबकि सीएम नीतीश कुमार पटना में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह योजना महिलाओं में आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है।