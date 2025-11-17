Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

ये IITian देते हैं घरेलू मैनेजर को मंथली 1 लाख रुपए सैलेरी, सोशल मीडिया पर रिएक्शन की आई बाढ़

मुंबई बेस्ड आईआईटीयन अमन गोयल ने कहा कि वह घर में काम करने वाली महिला को 1 लाख रुपए मंथली सैलेरी देते हैं। इस पर सोशल मीडिया पर रिएक्शन की बाढ़ आ गई।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Nov 17, 2025

Home Manager

होम मैनेजर (AI प्रतिकात्मक तस्वीर)

IIT बॉम्बे से ग्रैजुएट अमन गोयल और IIT कानुपर से पढ़ी उनकी पत्नी हर्षिता ने घर को संभालने के लिए एक घरेलू मैनेजर (होम मैनेजर) रखा है। इस होम मैनेजर की सैलेरी 1 लाख रुपए प्रतिमाह है। ग्रेलैब्स AI के संस्थापक और CEO गोयल ने कहा कि मैं और मेरी पत्नी हर्षिता दोनों ही कामकाजी हैं, हमें घर संभालने में काफी परेशानी होती थी। इसलिए हमने एक होम मैनेजर रखा है।

होम मैनेजर घर का पूरा कामकाज देखती है

गोयल ने बताया कि होम मैनेजर घर का पूरा मैनेजमेंट देखता है। खाना बनाना, सफाई करना, मरम्मत करना, बकाया बिलों का भुगतान करना, किराने का सामान खरीदना और घर से जुड़े अन्य कई कामों की जिम्मेदारी उसी पर है। गोयल ने कहा कि होम मैनेजर सभी घरेलू सहायकों को मैनेज भी करती है।

गोयल ने कहा कि वह अपने माता-पिता के साथ रहते हैं। घर में समय नहीं दे पाने के कारण उन्होंने फुल टाइम हाउस मैनेजर रखा है। उन्होंने आगे कहा कि इससे हमारी एनर्जी बची रहती है, जिसका इस्तेमाल हम ग्रेलैब्ल AI को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। उन्होंने कहा कि हाउस मैनेजर पहले एक बड़े होटल चेन में काम चुकी हैं। हम उन्हें 1 लाख रुपये प्रति माह का भुगतान करते हैं। यह शायद काफी महंगा है? लेकिन हमें अपने समय की कद्र है और हम हाउस मैनेजर को प्रति माह 1 लाख रुपए भुगतान करने में भी सक्षम है। इसलिए हमने उन्हें काम पर रखा है।

कुछ लोगों ने की जमकर आलोचना

गोयल द्वारा एक्स पर शेयर किए गए इस बात की जमकर आलोचना हुई। कुछ लोगों ने गोयल के पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए लिखा कि होम मैनेजर नियुक्त करना पैसे की बर्बादी है। एक यूजर ने गोयल को कहा कि वह निवेशकों के पैसे पानी में न बहाए। इस पर गोयल ने कहा कि होम मैनेजर का वेतन उनके निजी खाते से दिया जा रहा है, जो उन्होंने अपने पुराने व्यवसाय को बेचकर कमाया था। उन्होंने कहा कि यह मेरा निजी पैसा है जो मैंने अपने पिछले व्यवसाय को लाखों डॉलर में बेचकर कमाया है।

वहीं, कुछ ने गोयल का किया बचाव

हालांकि, कई लोगों ने मुंबई में रहने वाले गोयल का बचाव किया है। लोगों ने कहा कि उन्हें ऐसे घरेलू मैनेजर को औसत वेतन से ज्यादा रुपए देकर रखा है, ताकि वह और उनकी पत्नी हर्षिता अपने करियर पर ध्यान दे सकें और माता-पिता की अच्छी देखभाल कर सकें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

17 Nov 2025 08:41 am

Hindi News / National News / ये IITian देते हैं घरेलू मैनेजर को मंथली 1 लाख रुपए सैलेरी, सोशल मीडिया पर रिएक्शन की आई बाढ़

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: नीतीश ही होंगे मुखिया, महिला डिप्टी सीएम का दांव खेल सकती है भाजपा, किस दल से कितने बनेंगे मंत्री?

राष्ट्रीय

क्या बिहार के मतदाताओं ने दिया नीतीश को फेयरवेल गिफ्ट? क्या है ‘जोड़ी मोदी-नीतीश के हिट हो गइल’ के पीछे की वजहें

CM nitish
Patrika Special News

नीतीश कुमार 20 नवंबर को लेंगे CM पद की शपथ, गांधी मैदान में 4 दिन तक नो एंट्री, बुलाई जा रही VIP नेताओं की फौज

गांधी मैदान
पटना

पिता लालू और मां राबड़ी देवी को लेकर रोहिणी आचार्य ने तोड़ी चुप्पी, जानें क्या कहा

rohini acharya | lalu family feud
राष्ट्रीय

Tej Pratap News: ‘NDA का करेंगे समर्थन’, पार्टी और परिवार से बेदखल करने पर तेज प्रताप ने लिया बदला; बहन रोहिणी को दिया बड़ा ऑफर

NDA का समर्थन करेगी तेज प्रताप की पार्टी
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.