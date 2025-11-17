ये IITian देते हैं घरेलू मैनेजर को मंथली 1 लाख रुपए सैलेरी, सोशल मीडिया पर रिएक्शन की आई बाढ़

होम मैनेजर (AI प्रतिकात्मक तस्वीर)
IIT बॉम्बे से ग्रैजुएट अमन गोयल और IIT कानुपर से पढ़ी उनकी पत्नी हर्षिता ने घर को संभालने के लिए एक घरेलू मैनेजर (होम मैनेजर) रखा है। इस होम मैनेजर की सैलेरी 1 लाख रुपए प्रतिमाह है। ग्रेलैब्स AI के संस्थापक और CEO गोयल ने कहा कि मैं और मेरी पत्नी हर्षिता दोनों ही कामकाजी हैं, हमें घर संभालने में काफी परेशानी होती थी। इसलिए हमने एक होम मैनेजर रखा है।
गोयल ने बताया कि होम मैनेजर घर का पूरा मैनेजमेंट देखता है। खाना बनाना, सफाई करना, मरम्मत करना, बकाया बिलों का भुगतान करना, किराने का सामान खरीदना और घर से जुड़े अन्य कई कामों की जिम्मेदारी उसी पर है। गोयल ने कहा कि होम मैनेजर सभी घरेलू सहायकों को मैनेज भी करती है।
गोयल ने कहा कि वह अपने माता-पिता के साथ रहते हैं। घर में समय नहीं दे पाने के कारण उन्होंने फुल टाइम हाउस मैनेजर रखा है। उन्होंने आगे कहा कि इससे हमारी एनर्जी बची रहती है, जिसका इस्तेमाल हम ग्रेलैब्ल AI को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। उन्होंने कहा कि हाउस मैनेजर पहले एक बड़े होटल चेन में काम चुकी हैं। हम उन्हें 1 लाख रुपये प्रति माह का भुगतान करते हैं। यह शायद काफी महंगा है? लेकिन हमें अपने समय की कद्र है और हम हाउस मैनेजर को प्रति माह 1 लाख रुपए भुगतान करने में भी सक्षम है। इसलिए हमने उन्हें काम पर रखा है।
गोयल द्वारा एक्स पर शेयर किए गए इस बात की जमकर आलोचना हुई। कुछ लोगों ने गोयल के पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए लिखा कि होम मैनेजर नियुक्त करना पैसे की बर्बादी है। एक यूजर ने गोयल को कहा कि वह निवेशकों के पैसे पानी में न बहाए। इस पर गोयल ने कहा कि होम मैनेजर का वेतन उनके निजी खाते से दिया जा रहा है, जो उन्होंने अपने पुराने व्यवसाय को बेचकर कमाया था। उन्होंने कहा कि यह मेरा निजी पैसा है जो मैंने अपने पिछले व्यवसाय को लाखों डॉलर में बेचकर कमाया है।
हालांकि, कई लोगों ने मुंबई में रहने वाले गोयल का बचाव किया है। लोगों ने कहा कि उन्हें ऐसे घरेलू मैनेजर को औसत वेतन से ज्यादा रुपए देकर रखा है, ताकि वह और उनकी पत्नी हर्षिता अपने करियर पर ध्यान दे सकें और माता-पिता की अच्छी देखभाल कर सकें।
