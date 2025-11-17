ये IITian देते हैं घरेलू मैनेजर को मंथली 1 लाख रुपए सैलेरी, सोशल मीडिया पर रिएक्शन की आई बाढ़

गोयल ने कहा कि वह अपने माता-पिता के साथ रहते हैं। घर में समय नहीं दे पाने के कारण उन्होंने फुल टाइम हाउस मैनेजर रखा है। उन्होंने आगे कहा कि इससे हमारी एनर्जी बची रहती है, जिसका इस्तेमाल हम ग्रेलैब्ल AI को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। उन्होंने कहा कि हाउस मैनेजर पहले एक बड़े होटल चेन में काम चुकी हैं। हम उन्हें 1 लाख रुपये प्रति माह का भुगतान करते हैं। यह शायद काफी महंगा है? लेकिन हमें अपने समय की कद्र है और हम हाउस मैनेजर को प्रति माह 1 लाख रुपए भुगतान करने में भी सक्षम है। इसलिए हमने उन्हें काम पर रखा है।