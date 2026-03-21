दुख सुनने के 500, साथ रोने के 1000, मुंबई बीच पर युवक का अनोखा ऑफर वायरल, देखें Video

Mumbai Beech Viral Man: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में लोगों के पास इतना समय नहीं बचा है कि वे ठहरकर किसी का दुख-दर्द सुन सकें। शहरों की भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल में अक्सर लोग अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। ऐसे ही बदलते दौर में एक शख्स ने इस समस्या को एक अनोखे अवसर में बदल दिया है। उसने लोगों की बातें सुनने को ही अपना पेशा बना लिया है और अब वह इसके लिए 250 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक चार्ज कर रहा है। सोशल मीडिया पर उसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।