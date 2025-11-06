Zoharan Mamdani की जीत पर मुंबई BJP प्रमुख ने पहले दी चेतावनी, अब अबू आज़मी को ‘वंदे मातरम’ का दिया न्योता

न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव में 34 वर्षीय भारतीय मूल के डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ज़ोहरान ममदानी की ऐतिहासिक जीत ने वैश्विक सुर्खियां बटोरीं। ममदानी ने पूर्व गवर्नर एंड्र्यू कुओमो (इंडिपेंडेंट) और रिपब्लिकन कर्टिस स्लिया को हराकर शहर के पहले मुस्लिम, दक्षिण एशियाई और सदी के सबसे युवा मेयर का रिकॉर्ड कायम किया। 50% वोट शेयर के साथ जीत पर उन्होंने कहा, 'हमने एक राजनीतिक राजवंश को उखाड़ फेंका।' लेकिन भारत में इसने सियासी विवाद खड़ा कर दिया। मुंबई BJP प्रमुख अमित साटम ने 'खान मेयर' टिप्पणी से हंगामा मचा दिया, फिर समाजवादी पार्टी (सपा) विधायक अबू आसिम आज़मी को 'वंदे मातरम' गायन का न्योता ठोंक दिया।