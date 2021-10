Mumbai Cruise Ship Drug Case: शाहरुख खान के बेटे आर्यन को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी जमानत

नई दिल्ली। मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी केस ( Mumbai Cruise Ship Drug Case ) में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन की जमानत याचिका ( Aryan Khan ) में आज यानी गुरुवार को मुंबई हाईकोर्ट (Bombay High Court) में सुनवाई हुई। लगातार तीन दिन चली सुनवाई के बाद आखिरकार आर्यन की बेल बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली। आर्यना के साथ-साथ अरबाज मर्चेंट औऱ मुनमुन की जमानत याचिका मंजूर कर ली गई है।

25 दिन बाद आर्यन खान जेल से बाहर आएंगे। हालांकि कोर्ट ने विस्तार से अपना फैसला नहीं सुनाया है। आर्यन को कितने मुचलके पर छोड़ा जाएगा। क्या कंडीशन रहेगी, इन सबके बारे में शुक्रवार को विस्तार से जानकारी दी जाएगी। ऐसे में आर्यन शुक्रवार या फिर शनिवार को जेल से बाहर आएंगे।

बॉम्बे हाईकोर्ट में आज सुनवाई का तीसरा दिन रहा। आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा की दलीलें बुधवार को पूरी हो गई थी। गुरुवार को इसपर एनसीबी ने अपना पक्ष रखा। कोर्ट में एएसजी अनिल सिंह एनसीबी का पक्ष रखा।

आर्यन खान को जमानत तो दे दी गई, लेकिन हाईकोर्ट ने डिटेल ऑर्डर नहीं सुनाया। ऐसे में शुक्रवार को कोर्ट की ओर से डिटेल ऑर्डर आने के बाद ही आर्यन, अरबाज औऱ मुनमुन जेल से बाहर आएंगे। इस डिटेल ऑर्डर में जमानत की राशि, मुंबई नहीं छोड़ने की बात से लेकर अन्य कंडिशन के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी।

Drugs on cruise ship case | ASG Anil Singh representing NCB says Arbaaz is Aryan Khan's childhood friend. Even if you are not in possession (of drugs) but you are part of the conspiracy, then you will be punishable under same section of the law