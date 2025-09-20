भारत के सबसे विशाल क्रूज टर्मिनल की क्या है खासियत? MICT के अंदर देखने को मिलेगा अलग नजारा, जानें सबकुछ

मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का डिजाइन पूरी तरह से समुद्री थीम पर पर आधारित है, जो मुंबई की समुद्री विरासत और समुद्र के सौंदर्य को दिखाता है। यह न केवल यात्रियों के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी एक आकर्षक का केंद्र है। टर्मिनल की छत को समुद्र की लहरों की आकृति में डिजाइन किया गया है।