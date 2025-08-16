आधी रात में बड़ा हादसा, मुंबई में लैंडस्लाइड से 2 की मौत और 4 घायल

landslide in Mumbai: मुंबई के विक्रोली इलाके में शुक्रवार देर रात भारी बारिश के कारण हुए लैंडस्लाइड में एक बड़ा हादसा हो गया। इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल हुए हैं। यह हादसा जनकल्याण सोसाइटी, वर्षा नगर, विक्रोली पार्क साइट में रात करीब 2:39 बजे हुआ। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के अनुसार, भारी बारिश के कारण पास के एक पहाड़ी क्षेत्र से मिट्टी और पत्थर खिसककर एक झोपड़ी पर गिर गए, जिससे वहां रहने वाला एक परिवार हादसे का शिकार हो गया।
इस हादसे में शालू मिश्रा (19) और सुरेश मिश्रा (50) की मौत हो गई, जबकि आरती मिश्रा (45) और ऋतुराज मिश्रा (20) घायल हुए। घायलों को तुरंत राजावाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।
हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और बीएमसी की टीमें मौके पर पहुंचीं और बचाव कार्य शुरू किया। सभी घायलों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। बीएमसी ने बताया कि आसपास के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया है ताकि आगे कोई खतरा न हो।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मुंबई और पड़ोसी रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें अगले कुछ घंटों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। शुक्रवार रात 8:30 बजे से शनिवार सुबह 5:30 बजे तक विक्रोली में 248.5 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो शहर में सबसे अधिक थी। इस बारिश ने मुंबई के कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा कर दी, जिससे रेलवे और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ।
यह हादसा एक बार फिर मुंबई के उन बस्तियों की असुरक्षा को उजागर करता है, जो पहाड़ी ढलानों के पास बसी हैं। हर साल मॉनसून के दौरान ऐसे इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है, लेकिन जनसंख्या घनत्व और आवास की कमी के कारण पुनर्वास एक बड़ी चुनौती है। अधिकारियों ने नागरिकों से अनावश्यक यात्रा से बचने और सतर्क रहने की अपील की है।
मुंबई पुलिस ने भी एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें लोगों से भारी बारिश और जलभराव के कारण गैर-जरूरी यात्रा से बचने को कहा गया है। आपात स्थिति में 100, 112 या 103 पर संपर्क करने की सलाह दी गई है।
बीएमसी ने बताया कि उनकी टीमें आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं और जल निकासी व्यवस्था को सुचारू करने के लिए काम कर रही हैं। नागरिकों से किसी भी आपात स्थिति में हेल्पलाइन नंबर 1916 पर संपर्क करने को कहा गया है।