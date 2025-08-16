Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

आधी रात में बड़ा हादसा, मुंबई में लैंडस्लाइड से 2 की मौत और 4 घायल

Mumbai Vikhroli landslide: मुंबई के विक्रोली इलाके में शुक्रवार देर रात भारी बारिश के कारण हुए लैंडस्लाइड की वजह से एक परिवार के दो लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल हो गए।

भारत

Devika Chatraj

Aug 16, 2025

Mumbai Vikhroli landslide
मुंबई के विक्रोली लैंडस्लाइड (X)

landslide in Mumbai: मुंबई के विक्रोली इलाके में शुक्रवार देर रात भारी बारिश के कारण हुए लैंडस्लाइड में एक बड़ा हादसा हो गया। इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल हुए हैं। यह हादसा जनकल्याण सोसाइटी, वर्षा नगर, विक्रोली पार्क साइट में रात करीब 2:39 बजे हुआ। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के अनुसार, भारी बारिश के कारण पास के एक पहाड़ी क्षेत्र से मिट्टी और पत्थर खिसककर एक झोपड़ी पर गिर गए, जिससे वहां रहने वाला एक परिवार हादसे का शिकार हो गया।

मृतकों की पहचान

इस हादसे में शालू मिश्रा (19) और सुरेश मिश्रा (50) की मौत हो गई, जबकि आरती मिश्रा (45) और ऋतुराज मिश्रा (20) घायल हुए। घायलों को तुरंत राजावाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

तत्काल बचाव कार्य शुरू

हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और बीएमसी की टीमें मौके पर पहुंचीं और बचाव कार्य शुरू किया। सभी घायलों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। बीएमसी ने बताया कि आसपास के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया है ताकि आगे कोई खतरा न हो।

मुंबई में भारी बारिश का कहर

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मुंबई और पड़ोसी रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें अगले कुछ घंटों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। शुक्रवार रात 8:30 बजे से शनिवार सुबह 5:30 बजे तक विक्रोली में 248.5 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो शहर में सबसे अधिक थी। इस बारिश ने मुंबई के कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा कर दी, जिससे रेलवे और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ।

जोखिम भरे इलाकों में खतरा

यह हादसा एक बार फिर मुंबई के उन बस्तियों की असुरक्षा को उजागर करता है, जो पहाड़ी ढलानों के पास बसी हैं। हर साल मॉनसून के दौरान ऐसे इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है, लेकिन जनसंख्या घनत्व और आवास की कमी के कारण पुनर्वास एक बड़ी चुनौती है। अधिकारियों ने नागरिकों से अनावश्यक यात्रा से बचने और सतर्क रहने की अपील की है।

पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

मुंबई पुलिस ने भी एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें लोगों से भारी बारिश और जलभराव के कारण गैर-जरूरी यात्रा से बचने को कहा गया है। आपात स्थिति में 100, 112 या 103 पर संपर्क करने की सलाह दी गई है।

आपातकाल के लिए टीम तैनात

बीएमसी ने बताया कि उनकी टीमें आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं और जल निकासी व्यवस्था को सुचारू करने के लिए काम कर रही हैं। नागरिकों से किसी भी आपात स्थिति में हेल्पलाइन नंबर 1916 पर संपर्क करने को कहा गया है।

accident

accident death

Updated on:

16 Aug 2025 12:08 pm

Published on:

16 Aug 2025 12:07 pm

Hindi News / National News / आधी रात में बड़ा हादसा, मुंबई में लैंडस्लाइड से 2 की मौत और 4 घायल

