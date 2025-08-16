आधी रात में बड़ा हादसा, मुंबई में लैंडस्लाइड से 2 की मौत और 4 घायल

landslide in Mumbai: मुंबई के विक्रोली इलाके में शुक्रवार देर रात भारी बारिश के कारण हुए लैंडस्लाइड में एक बड़ा हादसा हो गया। इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल हुए हैं। यह हादसा जनकल्याण सोसाइटी, वर्षा नगर, विक्रोली पार्क साइट में रात करीब 2:39 बजे हुआ। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के अनुसार, भारी बारिश के कारण पास के एक पहाड़ी क्षेत्र से मिट्टी और पत्थर खिसककर एक झोपड़ी पर गिर गए, जिससे वहां रहने वाला एक परिवार हादसे का शिकार हो गया।