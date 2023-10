कोलकाता में मंगल की चट्टानों समेत कई दुर्लभ चीजों का संग्रहालय, हस्तलिखित डायरियां और नोट जैसे दुर्लभ दस्तावेज भी शामिल

Published: Oct 29, 2023 10:39:20 am Submitted by: Prashant Tiwari

Museum of many rare things in kolkata: कोलकाता में अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित भारतीय अंतरिक्ष भौतिकी केंद्र (आइसीएसपी) के परिसर में 1,200 कलाकृतियों का विशाल संग्रहालय स्थापित किया गया है।