70 साल बाद बंगाल में दिखा ‘मस्क डियर’, जानें 1955 के बाद कैसे कैमरे की कैद में आई दुर्लभ तस्वीर?

दिसंबर 2023 में रेड पांडा पर केंद्रित कार्यक्रम के तहत निओरा वैली में कैमरा–ट्रैप सर्वे शुरू हुआ। 17 दिसंबर 2024 को एक कैमरे ने लगातार छह तस्वीरें कैप्चर कीं, जिनमें मस्क डियर (जीनस मोस्कस) के स्पष्ट लक्षण दिखाई दिए। खरगोश जैसे लंबे कान, बिना सींगों वाला सिर और ऊपर की ओर निकली विशिष्ट दाढ़ें।