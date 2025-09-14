कोलकाता RG कर मेडिकल कॉलेज की छात्रा की रहस्यमयी मौत, परिजनों ने बॉयफ्रेंड पर लगाया आरोप

आरजी मेडिकल कॉलेज की आनिंदिता की मौत मालदा के एक अस्पताल में संदिग्ध परिस्थिति में हो गई। मृतका के परिजनों ने कहा कि उसके बॉयफ्रेंड उज्जवल सोरेन ने उसे जहर देकर मार दिया। परिजनों ने कहा कि अनिंदिता और उज्ज्वल का बीते कुछ महीनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उज्ज्वल से उसकी मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। फिर दोनों एक-दूसरे को डेट करने लगे। इसके बाद आनिंदिता ने उज्जवल से शादी की बात कहती थी। उज्जवल हमेशा शादी से इनकार करता था। इस कारण दोनों के बीच झगड़े भी होते थे।