राष्ट्रीय

कोलकाता RG कर मेडिकल कॉलेज की छात्रा की रहस्यमयी मौत, परिजनों ने बॉयफ्रेंड पर लगाया आरोप

कोलकाता RG कर मेडिकल कॉलेज की फाइनल ईयर की छात्रा का मालदा में रहस्यमयी परिस्थिति में मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने छात्रा के बॉयफ्रेंड पर हत्या का आरोप लगाया है। जानिए क्या है पूरा मामला...

भारत

Pushpankar Piyush

Sep 14, 2025

क्राइम (फाइल फोटो)

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज से फिर एक नया मामला सामने आया है। यहां फाइनल ईयर में पढ़ रही एक छात्रा की रहस्यमयी परिस्थिति में मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने छात्रा के बॉयफ्रेंड पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक छात्रा की पहचान अनिंदिता सोरेन (24) के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है।

क्या है पूरा मामला?

आरजी मेडिकल कॉलेज की आनिंदिता की मौत मालदा के एक अस्पताल में संदिग्ध परिस्थिति में हो गई। मृतका के परिजनों ने कहा कि उसके बॉयफ्रेंड उज्जवल सोरेन ने उसे जहर देकर मार दिया। परिजनों ने कहा कि अनिंदिता और उज्ज्वल का बीते कुछ महीनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उज्ज्वल से उसकी मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। फिर दोनों एक-दूसरे को डेट करने लगे। इसके बाद आनिंदिता ने उज्जवल से शादी की बात कहती थी। उज्जवल हमेशा शादी से इनकार करता था। इस कारण दोनों के बीच झगड़े भी होते थे।

छात्रा की मां ने कहा कि 12 सितंबर को उज्जवल ने हमें फोन किया। उसने कहा कि अनिंदिता बीमार हो गई है। उसे मालदा अस्पताल ले जाया गया है। 13 सितंबर को बताया कि उसकी मौत हो गई। छात्रा की मां ने कहा कि अनिंदिता एक हफ्ते पहले बेलुरघाट आई थी। अगले दिन वह कोलकाता चली गई। वह मालदा कैसे पहुंची। इसका कोई पता नहीं है।

इस मामले में पुलिस ने कहा कि शव के पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही असली वजह का पता चल पाएगा। पुलिस आनिंदिता के बॉयफ्रेंड उज्जवल की तलाश में जुटी है।

आरजी मेडिकल रेप केस में दोषी को उम्रकैद

बता दें कि बीते साल 8-9 अगस्त की दरम्यिानी रात को ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ था। 9 अगस्त की सुबह डॉक्टर की लाश सेमिनार हॉल में मिली। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर संजय रॉय नाम के सिविक वॉलंटियर को 10 अगस्त को अरेस्ट किया था। मामला हाईप्रोफाइल होने के कारण कोर्ट में स्पीडी ट्रायल चला। 20 जनवरी को कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। हालांकि, ट्रेनी डॉक्टर की फैमिली केस की जांच से संतुष्ट नहीं हुए। उनका कहना था कि CBI ने असली कातिल को नहीं पकड़ा।

14 Sept 2025 07:39 am

