Mysuru Dasara: अब दशहरा का उद्घाटन करेंगी बानू मुश्ताक, हाईकोर्ट के आदेश पर शिवकुमार बोले- आज हुआ न्याय

Mysuru Dasara Controversy: देशभर में इस वर्ष 2 अक्टूबर को दशहरा का उत्सव मनाया जाएगा। कर्नाटक के मैसूर में भी दस दिन तक दशहरा पर्व मनाया जाता है। लेकिन इस बार विवादों की वजह से सुर्खियों में छाया हुआ। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने इस साल के दशहरा समारोह का बानू मुश्ताक (Banu Mushtaq) से कराने का निर्णय लिया है। कर्नाटक सरकार के इस फैसले से राजनीतिक घमासान शुरू हो गया। यह विवाद हाईकोर्ट पहुंच गया। सोमवार को कोर्ट ने दशहरा के उद्घाटन के लिए लेखिका बानू मुश्ताक को कर्नाटक सराकर द्वारा आतंत्रित किए जाने के खिलाफ याचिकाओं को रद्द कर दिया।