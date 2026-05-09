N S Raja Subramani देश के नए सीडीएस नियुक्त, जानें कौन हैं ये अफसर, अनिल चौहान का कार्यकाल हो रहा खत्म



लेफ्टिनेंट जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणि भारतीय सेना के बेहद अनुभवी अधिकारियों में गिने जाते हैं। इससे पहले कई पदों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली है। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि को एक रणनीतिक और शांत नेतृत्व वाले अधिकारी के रूप में जाना जाता है। फिलहाल वह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय यानी NSCS में सैन्य सलाहकार के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्हें यह जिम्मेदारी सितंबर 2025 में दी गई थी। इसे पहले के कार्यकाल की बात करें तो उन्होंने जुलाई 2024 से जुलाई 2025 तक सेना के उप-प्रमुख के रूप में भी काम किया है। वहीं मार्च 2023 से जून 2024 के बीच उन्होंने सेंट्रल कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के रूप में भी काम किया है।