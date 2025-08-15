नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन का निधन, 80 साल की उम्र में अस्पताल में ली अंतिम सांस

Nagaland Governor La Ganesan dies: नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन का 15 अगस्त 2025 को चेन्नई के अपोलो अस्पताल में निधन हो गया। वह 80 वर्ष के थे। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, राजभवन के एक अधिकारी ने बताया कि गणेशन का इलाज चल रहा था, जब उनकी मृत्यु हुई। इससे पहले, 5 अगस्त को उनके पैर में डायबिटीज के कारण घाव और 8 अगस्त को सिर में खून का थक्का पाए जाने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था।
ला गणेशन भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रचारक रहे। उन्होंने मणिपुर (2021-2023) और पश्चिम बंगाल (अतिरिक्त प्रभार, 2022) के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। तमिलनाडु में BJP के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद के रूप में उनके योगदान को याद किया जाता है।
नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। गणेशन के निधन से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में शून्यता आ गई है।