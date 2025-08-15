नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन का निधन, 80 साल की उम्र में अस्पताल में ली अंतिम सांस

Nagaland Governor La Ganesan dies: नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन का 15 अगस्त 2025 को चेन्नई के अपोलो अस्पताल में निधन हो गया। वह 80 वर्ष के थे। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, राजभवन के एक अधिकारी ने बताया कि गणेशन का इलाज चल रहा था, जब उनकी मृत्यु हुई। इससे पहले, 5 अगस्त को उनके पैर में डायबिटीज के कारण घाव और 8 अगस्त को सिर में खून का थक्का पाए जाने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था।