राष्ट्रीय

नागपुर हादसे में 6 बिहारी मजदूरों की मौत, CM नीतीश ने की मुआवजे की घोषणा

Water Tank Explosion in Maharashtra: नागपुर में बिहार के 6 मजदूरों की मौत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरा शोक जताते हुए मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने और घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं।

पटना

image

Devika Chatraj

Dec 20, 2025

नागपुर हादसे में मृतकों के परिवार को मुआवजा (ANI)

CM Nitish Announce Compensasion: महाराष्ट्र के नागपुर स्थित बुटीबोरी MIDC क्षेत्र में अवाडा इलेक्ट्रो प्राइवेट लिमिटेड की सोलर पैनल निर्माण फैक्ट्री में शुक्रवार को पानी की टंकी फटने/ढहने से हुए दर्दनाक हादसे में बिहार के 6 मजदूरों की मौत पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने इस घटना को अत्यंत दुखद बताया और शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की।

मजदूरों के परिवार को 2-2 लाख रुपये का मुआवजा

मुख्यमंत्री ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि मृतकों के परिजनों को इस दुख की घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करें। साथ ही, उन्होंने हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। मृतक मजदूरों के परिजनों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बिहार के मृतक मजदूरों के परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपये अनुग्रह अनुदान देने का ऐलान किया है।

इलाज की व्यवस्था के आदेश

बिहार के घायल मजदूरों के समुचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने दिल्ली स्थित बिहार के स्थानीय आयुक्त को भी तत्काल स्थिति का जायजा लेने, घायलों को हरसंभव सहायता प्रदान करने तथा मृतकों के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव तक पहुंचाने की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करने के आदेश दिए हैं।

पानी की टंकी फटने से हुआ हादसा

बता दें कि शुक्रवार सुबह करीब 9:30 बजे नागपुर के बुटीबोरी MIDC में अवाडा कंपनी की फैक्ट्री में निर्माणाधीन या टेस्टिंग के दौरान पानी की बड़ी टंकी अचानक फट गई या ढह गई। इस हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 9 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी मृतक बिहार के विभिन्न जिलों जैसे मुजफ्फरपुर और पश्चिम चंपारण के रहने वाले थे। घायलों में भी कई बिहारी मजदूर शामिल हैं।

हादसे का कारण

प्रारंभिक जांच में रखरखाव में लापरवाही या तकनीकी खामी को हादसे का कारण बताया जा रहा है। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है और फैक्ट्री में फिलहाल ऑपरेशंस रोक दिए गए हैं। राहत एवं बचाव कार्य में फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

