नागपुर हादसे में 6 बिहारी मजदूरों की मौत, CM नीतीश ने की मुआवजे की घोषणा

मुख्यमंत्री ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि मृतकों के परिजनों को इस दुख की घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करें। साथ ही, उन्होंने हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। मृतक मजदूरों के परिजनों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बिहार के मृतक मजदूरों के परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपये अनुग्रह अनुदान देने का ऐलान किया है।