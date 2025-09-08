बाढ़ का फायदा उठाकर पाकिस्तानी आतंकियों ने रची साजिश, भारतीय सुरक्षाबलों ने ऐसे किया नाकाम

Punjab Police: पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वह लगातार सीमा पार से भारत के खिलाफ साजिश रचता रहा है। Operation Sindoor में मुंह की खाने के बाद भी सुधारने का नाम नहीं रहे है। बॉर्डर के पास के इलाकों में पाकिस्तान आए दिन हेरोइन की तस्करी करता रहा है। वहीं, पंजाब पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चला रखा है। इस अभियान के तहत अमृतसर पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 8 किलो 187 ग्राम हेरोइन बरामद की है। पकड़े गए युवकों के पाकिस्तान में बैठे तस्करों से सीधे संपर्क होने का खुलासा हुआ है।
बताया जा रहा है कि यह नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय था। भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति में भी तस्करी का नया तरीका अपनाया है। बाढ़ के पानी का फायदा उठाकर खेप मंगवाई जा रही थी। पुलिस के अनुसार, जांच में पता चला है कि आरोपी हेरोइन की खेप को छिपाने के लिए बड़े होटलों के कमरों का इस्तेमाल करते थे। अजनाला इलाके में बाढ़ के पानी के बीच खेप को उठाकर होटल के कमरे में रखा जाता था। ऐसा करने पर कोई उनक पर शक नहीं करता था।
पकड़े गए युवकों में अजनाला का एक प्राइवेट टीचर भी शामिल है।
अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत भुल्लर ने बताया कि पकड़े गए युवकों की तलाश काफी समय से चल रही थी। यह गिरोह पाकिस्तान में बैठे स्मगलर 'चाचा' के संपर्क में था और वहीं से ड्रोन के जरिए हेरोइन की खेप भारत भेजी जाती थी। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में कुख्यात स्मगलर सोनी सिंह भी शामिल है, जिसके खिलाफ पहले से ही करीब 6 मामले एनडीपीएस एक्ट के दर्ज हैं, जिनमें मोहाली का एक मामला भी शामिल है।
पुलिस ने बताया कि आरोपी हेरोइन को होटल में छिपाने के बाद भीड़भाड़ वाले इलाकों से निकालते थे। इसके बाद पाकिस्तान से मिले निर्देशों के मुताबिक वे नशे की खेप सप्लाई करने का काम करते थे। गिरोह के सभी सदस्य ज्यादातर अजनाला इलाके के रहने वाले हैं, जो बॉर्डर एरिया होने की वजह से इस तरह की गतिविधियों में शामिल थे। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इनके नेटवर्क से जुड़ी और जानकारी सामने आ सकती है।