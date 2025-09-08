बाढ़ का फायदा उठाकर पाकिस्तानी आतंकियों ने रची साजिश, भारतीय सुरक्षाबलों ने ऐसे किया नाकाम

Punjab Police: पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वह लगातार सीमा पार से भारत के खिलाफ साजिश रचता रहा है। Operation Sindoor में मुंह की खाने के बाद भी सुधारने का नाम नहीं रहे है। बॉर्डर के पास के इलाकों में पाकिस्तान आए दिन हेरोइन की तस्करी करता रहा है। वहीं, पंजाब पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चला रखा है। इस अभियान के तहत अमृतसर पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 8 किलो 187 ग्राम हेरोइन बरामद की है। पकड़े गए युवकों के पाकिस्तान में बैठे तस्करों से सीधे संपर्क होने का खुलासा हुआ है।