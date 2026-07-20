लोक सभा में 10 फीसदी सांसद भी नहीं 28 साल के, औसत उम्र है 56 साल

लोक सभा में 1969 से पहले औपचारिक रूप से कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं होता था। 1969 में राम सुभग सिंह पहले LoP बने। 1977 में इस पद को कानून बना कर औपचारिक रूप से मान्यता दी गई। पहले लोक सभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर ने एक नियम बनाया था कि कम से कम दस प्रतिशत (54) या सबसे ज्यादा सीटें पाने वाली विपक्षी पार्टी के नेता को LoP का दर्जा दिया जाएगा। 1977 में बने कानून के बाद दस फीसदी सीट वाली अनिवार्यता लागू नहीं रही।