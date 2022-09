16 सितंबर को नहीं मनाया जाएगा नेशनल सिनेमा डे, जानिए अब कब 75 रुपए में मिलेगा मूवी टिकट

मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (MAI) ने नेशनल सिनेमा डे समारोह को स्थगित कर दिया है, जो पहले 16 सितंबर को मनाया जाने वाला था। इसकी तारिख (डेट) में बदलाव किया गया है। आइए जानते हैं यह क्यों मनाया जा रहा है और नई डेट क्या है, जब 75 रुपए में मूवी टिकट मिलेगा।

अगर आप 16 सितंबर को 75 रुपए में मूवी देखने का प्लान बना रहे थे तो जरा ठहर जाइए। कुछ दिन पहले ही मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (MAI) 16 सितंबर को नेशनल सिनेमा डे मनाने की घोषणा की थी, जिसमें देशभर के मूवी थियेटर में 75 रुपए में टिकट देने का फैसला किया गया था। हालांकि अब स्टेकहोल्डर्स की रिक्वेस्ट पर MAI ने 16 सितंबर की जगह पर 23 सितंबर नेशनल सिनेमा डे मनाने की घोषणा की है। इस मौके पर देशभर में मौजूद PVR, आईनॉक्स, सिनेपोलिस, कार्निवल और डेलाइट जैसे सभी 4 हजार से अधिक मल्टीप्लेक्सों में 75 रुपए में मूवी टिकट दिया जाएगा।

