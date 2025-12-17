नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया-राहुल को कोर्ट से राहत, ईडी की चार्जशीट पर केस चलाने से इनकार

राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आदेश में कहा कि ईडी के इस केस में कानूनी तौर पर कोई प्राथमिकी (एफआइआर) ही दर्ज नहीं है जो धनशोधन (पीएमएलए) के तहत मुकदमा चलाने के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। ईडी का केस भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की निजी शिकायत पर जारी समन के आधार पर आगे बढ़ाया गया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे आगे बढ़ाया गया केस एफआइआर नहीं माना जा सकता और इस पर कानूनी तौर पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता। कांग्रेस ने अदालत के आदेश को सत्य की जीत बताया है और कहा है कि यह मामला राजनीति से प्रेरित व बदले की भावना से चलाया गया।